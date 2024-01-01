Tanzanya şilininden Nijerya nairasına

Reel döviz kuru ile TZS → NGN çevirin

1.000 tzs
597,66 ngn

1.00000 TZS = 0.59766 NGN

00:10 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8550851.0771589.41431.450651.651440.9479818.3609
1 GBP1.1694711.25975104.5721.696571.931391.1086421.4734
1 USD0.928350.793808183.01011.346751.533150.8800517.0458
1 INR0.01118390.009562790.012046710.01622390.01846950.01060170.205346

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Tanzanya şilininden Nijerya nairasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → NGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tanzanya şilini için en iyi döviz çiftleri

TZS → USD

TZS → SGD

TZS → CAD

TZS → AUD

TZS → GBP

TZS → ZAR

TZS → INR

TZS → EUR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Nijerya Nairası
1 TZS0.59766 NGN
5 TZS2.98829 NGN
10 TZS5.97658 NGN
20 TZS11.95316 NGN
50 TZS29.88290 NGN
100 TZS59.76580 NGN
250 TZS149.41450 NGN
500 TZS298.82900 NGN
1000 TZS597.65800 NGN
2000 TZS1195.31600 NGN
5000 TZS2988.29000 NGN
10000 TZS5976.58000 NGN
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Tanzanya Şilini
1 NGN1.67320 TZS
5 NGN8.36600 TZS
10 NGN16.73200 TZS
20 NGN33.46400 TZS
50 NGN83.66000 TZS
100 NGN167.32000 TZS
250 NGN418.30000 TZS
500 NGN836.60000 TZS
1000 NGN1673.20000 TZS
2000 NGN3346.40000 TZS
5000 NGN8366.00000 TZS
10000 NGN16732.00000 TZS