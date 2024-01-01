شلن تنزاني إلى ليلانغيني سوازيلندي

تحويل TZS إلى SZL بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
6.55 szl

tzs1.000 TZS = L0.006553 SZL

Mid-market exchange rate at 03:23
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TZS إلى SZL مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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SZL

أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.3031.3451.4710.75517.75583.9440.896
1 SGD0.76711.0321.1290.57913.62564.4160.687
1 CAD0.7440.96911.0940.56113.20162.4140.666
1 AUD0.680.8860.91410.51312.06957.0610.609

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى ليلانغيني سوازيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SZL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى SZL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن التنزاني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / Swazi Lilangeni
1 TZS٠٫٠٠٦٥٥ SZL
5 TZS٠٫٠٣٢٧٦ SZL
10 TZS٠٫٠٦٥٥٣ SZL
20 TZS٠٫١٣١٠٦ SZL
50 TZS٠٫٣٢٧٦٥ SZL
100 TZS٠٫٦٥٥٢٩ SZL
250 TZS١٫٦٣٨٢٤ SZL
500 TZS٣٫٢٧٦٤٧ SZL
1000 TZS٦٫٥٥٢٩٤ SZL
2000 TZS١٣٫١٠٥٨٨ SZL
5000 TZS٣٢٫٧٦٤٧٠ SZL
10000 TZS٦٥٫٥٢٩٤٠ SZL
معدلات التحويل Swazi Lilangeni / الشلن التنزاني
1 SZL١٥٢٫٦٠٣٠٠ TZS
5 SZL٧٦٣٫٠١٥٠٠ TZS
10 SZL١٬٥٢٦٫٠٣٠٠٠ TZS
20 SZL٣٬٠٥٢٫٠٦٠٠٠ TZS
50 SZL٧٬٦٣٠٫١٥٠٠٠ TZS
100 SZL١٥٬٢٦٠٫٣٠٠٠٠ TZS
250 SZL٣٨٬١٥٠٫٧٥٠٠٠ TZS
500 SZL٧٦٬٣٠١٫٥٠٠٠٠ TZS
1000 SZL١٥٢٬٦٠٣٫٠٠٠٠٠ TZS
2000 SZL٣٠٥٬٢٠٦٫٠٠٠٠٠ TZS
5000 SZL٧٦٣٬٠١٥٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 SZL١٬٥٢٦٬٠٣٠٫٠٠٠٠٠ TZS