1 شلن تنزاني إلى ليلانغيني سوازيلندي

تحويل TZS إلى SZL بسعر الصرف الحقيقي

1 tzs
0.01 szl

1.000 TZS = 0.007318 SZL

Mid-market exchange rate at 00:34
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أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD1١٫٣٣٢١٫٣٤٩١٫٥١٣٠٫٧٨١١٨٫٦٧٥٨٢٫٨٢٢٠٫٩١٥
1 SGD٠٫٧٥١1١٫٠١٣١٫١٣٦٠٫٥٨٧١٤٫٠٢٣٦٢٫١٩٠٫٦٨٧
1 CAD٠٫٧٤١٠٫٩٨٧1١٫١٢٢٠٫٥٧٩١٣٫٨٤٣٦١٫٣٩٣٠٫٦٧٨
1 AUD٠٫٦٦١٠٫٨٨٠٫٨٩٢1٠٫٥١٦١٢٫٣٤٢٥٤٫٧٣٧٠٫٦٠٥

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى ليلانغيني سوازيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SZL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى SZL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن التنزاني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / Swazi Lilangeni
1 TZS٠٫٠٠٧٣٢ SZL
5 TZS٠٫٠٣٦٥٩ SZL
10 TZS٠٫٠٧٣١٨ SZL
20 TZS٠٫١٤٦٣٧ SZL
50 TZS٠٫٣٦٥٩٢ SZL
100 TZS٠٫٧٣١٨٣ SZL
250 TZS١٫٨٢٩٥٨ SZL
500 TZS٣٫٦٥٩١٧ SZL
1000 TZS٧٫٣١٨٣٣ SZL
2000 TZS١٤٫٦٣٦٦٦ SZL
5000 TZS٣٦٫٥٩١٦٥ SZL
10000 TZS٧٣٫١٨٣٣٠ SZL
معدلات التحويل Swazi Lilangeni / الشلن التنزاني
1 SZL١٣٦٫٦٤٣٠٠ TZS
5 SZL٦٨٣٫٢١٥٠٠ TZS
10 SZL١٬٣٦٦٫٤٣٠٠٠ TZS
20 SZL٢٬٧٣٢٫٨٦٠٠٠ TZS
50 SZL٦٬٨٣٢٫١٥٠٠٠ TZS
100 SZL١٣٬٦٦٤٫٣٠٠٠٠ TZS
250 SZL٣٤٬١٦٠٫٧٥٠٠٠ TZS
500 SZL٦٨٬٣٢١٫٥٠٠٠٠ TZS
1000 SZL١٣٦٬٦٤٣٫٠٠٠٠٠ TZS
2000 SZL٢٧٣٬٢٨٦٫٠٠٠٠٠ TZS
5000 SZL٦٨٣٬٢١٥٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 SZL١٬٣٦٦٬٤٣٠٫٠٠٠٠٠ TZS