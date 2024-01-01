شلن تنزاني إلى روبية موريشية

تحويل TZS إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
17.03 mur

tzs1.000 TZS = ₨0.01703 MUR

Mid-market exchange rate at 22:01
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TZS إلى MUR مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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MUR

أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.3031.3451.4720.75517.75783.9460.896
1 SGD0.76711.0321.1290.57913.62464.4080.687
1 CAD0.7430.96911.0940.56113.262.4040.666
1 AUD0.680.8860.91410.51312.06757.0450.609

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن التنزاني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / Mauritian Rupee
1 TZS٠٫٠١٧٠٣ MUR
5 TZS٠٫٠٨٥١٦ MUR
10 TZS٠٫١٧٠٣٢ MUR
20 TZS٠٫٣٤٠٦٣ MUR
50 TZS٠٫٨٥١٥٩ MUR
100 TZS١٫٧٠٣١٧ MUR
250 TZS٤٫٢٥٧٩٣ MUR
500 TZS٨٫٥١٥٨٥ MUR
1000 TZS١٧٫٠٣١٧٠ MUR
2000 TZS٣٤٫٠٦٣٤٠ MUR
5000 TZS٨٥٫١٥٨٥٠ MUR
10000 TZS١٧٠٫٣١٧٠٠ MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / الشلن التنزاني
1 MUR٥٨٫٧١٤٠٠ TZS
5 MUR٢٩٣٫٥٧٠٠٠ TZS
10 MUR٥٨٧٫١٤٠٠٠ TZS
20 MUR١٬١٧٤٫٢٨٠٠٠ TZS
50 MUR٢٬٩٣٥٫٧٠٠٠٠ TZS
100 MUR٥٬٨٧١٫٤٠٠٠٠ TZS
250 MUR١٤٬٦٧٨٫٥٠٠٠٠ TZS
500 MUR٢٩٬٣٥٧٫٠٠٠٠٠ TZS
1000 MUR٥٨٬٧١٤٫٠٠٠٠٠ TZS
2000 MUR١١٧٬٤٢٨٫٠٠٠٠٠ TZS
5000 MUR٢٩٣٬٥٧٠٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 MUR٥٨٧٬١٤٠٫٠٠٠٠٠ TZS