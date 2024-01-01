250 شلن تنزاني إلى روبية موريشية

تحويل TZS إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

250 tzs
4.31 mur

1.000 TZS = 0.01724 MUR

Mid-market exchange rate at 22:31
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD1١٫٣٣٢١٫٣٤٩١٫٥١٣٠٫٧٨٢١٨٫٦٧٤٨٢٫٨٢٤٠٫٩١٥
1 SGD٠٫٧٥١1١٫٠١٣١٫١٣٦٠٫٥٨٧١٤٫٠١٨٦٢٫١٧٣٠٫٦٨٧
1 CAD٠٫٧٤١٠٫٩٨٧1١٫١٢٢٠٫٥٧٩١٣٫٨٤٢٦١٫٣٩٤٠٫٦٧٨
1 AUD٠٫٦٦١٠٫٨٨٠٫٨٩١1٠٫٥١٦١٢٫٣٣٩٥٤٫٧٢٦٠٫٦٠٥

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن التنزاني

TZS إلى USD

TZS إلى SGD

TZS إلى CAD

TZS إلى AUD

TZS إلى GBP

TZS إلى ZAR

TZS إلى INR

TZS إلى EUR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل الشلن التنزاني / Mauritian Rupee
1 TZS٠٫٠١٧٢٤ MUR
5 TZS٠٫٠٨٦٢١ MUR
10 TZS٠٫١٧٢٤٣ MUR
20 TZS٠٫٣٤٤٨٥ MUR
50 TZS٠٫٨٦٢١٣ MUR
100 TZS١٫٧٢٤٢٥ MUR
250 TZS٤٫٣١٠٦٣ MUR
500 TZS٨٫٦٢١٢٥ MUR
1000 TZS١٧٫٢٤٢٥٠ MUR
2000 TZS٣٤٫٤٨٥٠٠ MUR
5000 TZS٨٦٫٢١٢٥٠ MUR
10000 TZS١٧٢٫٤٢٥٠٠ MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / الشلن التنزاني
1 MUR٥٧٫٩٩٦٤٠ TZS
5 MUR٢٨٩٫٩٨٢٠٠ TZS
10 MUR٥٧٩٫٩٦٤٠٠ TZS
20 MUR١٬١٥٩٫٩٢٨٠٠ TZS
50 MUR٢٬٨٩٩٫٨٢٠٠٠ TZS
100 MUR٥٬٧٩٩٫٦٤٠٠٠ TZS
250 MUR١٤٬٤٩٩٫١٠٠٠٠ TZS
500 MUR٢٨٬٩٩٨٫٢٠٠٠٠ TZS
1000 MUR٥٧٬٩٩٦٫٤٠٠٠٠ TZS
2000 MUR١١٥٬٩٩٢٫٨٠٠٠٠ TZS
5000 MUR٢٨٩٬٩٨٢٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 MUR٥٧٩٬٩٦٤٫٠٠٠٠٠ TZS