100 روبية موريشية إلى شلن تنزاني

تحويل MUR إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

100 mur
5,488.16 tzs

1.00000 MUR = 54.88160 TZS

Mid-market exchange rate at 16:50
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أعلى العملات

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10.7902950.92261.5324519.11181.3561.344182.8394
1 GBP1.2653511.167471.9390924.18311.715811.70076104.821
1 EUR1.083950.85655511.661120.71621.469841.4569489.7938
1 AUD0.652550.5157070.602011112.47140.8848580.87709254.0569

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupees

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / الشلن التنزاني
1 MUR54.88160 TZS
5 MUR274.40800 TZS
10 MUR548.81600 TZS
20 MUR1097.63200 TZS
50 MUR2744.08000 TZS
100 MUR5488.16000 TZS
250 MUR13720.40000 TZS
500 MUR27440.80000 TZS
1000 MUR54881.60000 TZS
2000 MUR109763.20000 TZS
5000 MUR274408.00000 TZS
10000 MUR548816.00000 TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / Mauritian Rupee
1 TZS0.01822 MUR
5 TZS0.09111 MUR
10 TZS0.18221 MUR
20 TZS0.36442 MUR
50 TZS0.91105 MUR
100 TZS1.82210 MUR
250 TZS4.55525 MUR
500 TZS9.11050 MUR
1000 TZS18.22100 MUR
2000 TZS36.44200 MUR
5000 TZS91.10500 MUR
10000 TZS182.21000 MUR