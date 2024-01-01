100 маврикийских рупий в танзанийские шиллинги

Сконвертируйте MUR в TZS по реальному обменному курсу

100 mur
5 713,73 tzs

₨1,000 MUR = tzs57,14 TZS

Среднерыночный курс в 13:04
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1 MUR в TZSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий57,315557,3155
Низкий53,955653,9556
В среднем55,374655,3598
Изменить4.58%4.80%
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Соотношение 1 MUR к TZS

За последние 30 дней максимальный курс MUR к TZS составил 57,3155, а минимальный — 53,9556. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 55,3746. Изменение курса MUR к TZS в процентном соотношении составило 4.58.

За последние 90 дней максимальный курс MUR к TZS составил 57,3155, а минимальный — 53,9556. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 55,3598. Изменение курса MUR к TZS в процентном соотношении составило 4.80.

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Популярные валюты

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,7740,9191,49618,2791,3731,34583,723
1 GBP1,29111,1871,93223,6051,7731,737108,116
1 EUR1,0880,84311,62819,8931,4941,46491,116
1 AUD0,6690,5180,614112,220,9180,89955,969

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Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в танзанийские шиллинги

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и TZS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в TZS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для маврикийских рупий

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MUR в SGD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Маврикийская рупия / Танзанийский шиллинг
1 MUR57,13730 TZS
5 MUR285,68650 TZS
10 MUR571,37300 TZS
20 MUR1 142,74600 TZS
50 MUR2 856,86500 TZS
100 MUR5 713,73000 TZS
250 MUR14 284,32500 TZS
500 MUR28 568,65000 TZS
1000 MUR57 137,30000 TZS
2000 MUR114 274,60000 TZS
5000 MUR285 686,50000 TZS
10000 MUR571 373,00000 TZS
Обменные курсы Танзанийский шиллинг / Маврикийская рупия
1 TZS0,01750 MUR
5 TZS0,08751 MUR
10 TZS0,17502 MUR
20 TZS0,35003 MUR
50 TZS0,87508 MUR
100 TZS1,75017 MUR
250 TZS4,37543 MUR
500 TZS8,75085 MUR
1000 TZS17,50170 MUR
2000 TZS35,00340 MUR
5000 TZS87,50850 MUR
10000 TZS175,01700 MUR