5 000 танзанийских шиллингов в маврикийские рупии

Сконвертируйте TZS в MUR по реальному обменному курсу

tzs1,000 TZS = ₨0,01742 MUR

Среднерыночный курс в 18:01
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График изменения обменного курса TZS к MUR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MUR
1 TZS в MURПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,01740,0174
Низкий0,01690,0168
В среднем0,01710,0170
Изменение2.91%1.35%
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Соотношение 1 TZS к MUR

За последние 30 дней максимальный курс TZS к MUR составил 0,0174, а минимальный — 0,0169. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0171. Изменение курса TZS к MUR в процентном соотношении составило 2.91.

За последние 90 дней максимальный курс TZS к MUR составил 0,0174, а минимальный — 0,0168. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0170. Изменение курса TZS к MUR в процентном соотношении составило 1.35.

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Популярные валюты

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11,3271,3911,5170,77417,61484,3740,933
1 SGD0,75311,0481,1430,58313,27263,5760,703
1 CAD0,7190,95411,0910,55712,66660,6730,671
1 AUD0,6590,8750,91710,5111,61455,6320,615

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Как произвести расчет конвертации из танзанийских шиллингов в маврикийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TZS из выпадающего списка для исходной валюты и MUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TZS в MUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для танзанийских шиллингов

TZS в USD

TZS в SGD

TZS в CAD

TZS в AUD

TZS в GBP

TZS в ZAR

TZS в INR

TZS в EUR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Танзанийский шиллинг / Маврикийская рупия
1 TZS0,01742 MUR
5 TZS0,08711 MUR
10 TZS0,17422 MUR
20 TZS0,34845 MUR
50 TZS0,87112 MUR
100 TZS1,74224 MUR
250 TZS4,35560 MUR
500 TZS8,71120 MUR
1000 TZS17,42240 MUR
2000 TZS34,84480 MUR
5000 TZS87,11200 MUR
10000 TZS174,22400 MUR
Обменные курсы Маврикийская рупия / Танзанийский шиллинг
1 MUR57,39750 TZS
5 MUR286,98750 TZS
10 MUR573,97500 TZS
20 MUR1 147,95000 TZS
50 MUR2 869,87500 TZS
100 MUR5 739,75000 TZS
250 MUR14 349,37500 TZS
500 MUR28 698,75000 TZS
1000 MUR57 397,50000 TZS
2000 MUR114 795,00000 TZS
5000 MUR286 987,50000 TZS
10000 MUR573 975,00000 TZS