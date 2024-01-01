شلن تنزاني إلى ين ياباني

تحويل TZS إلى JPY بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
53 jpy

tzs1.000 TZS = ¥0.05330 JPY

Mid-market exchange rate at 03:12
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

TZS إلى JPY مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

JPY

أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.3031.3451.4710.75517.7383.9430.896
1 SGD0.76711.0321.1290.57913.60564.410.687
1 CAD0.7430.96911.0940.56113.18162.4040.666
1 AUD0.680.8860.91410.51312.0557.0520.609

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى ين ياباني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JPY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى JPY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن التنزاني

TZS إلى USD

TZS إلى SGD

TZS إلى CAD

TZS إلى AUD

TZS إلى GBP

TZS إلى ZAR

TZS إلى INR

TZS إلى EUR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل الشلن التنزاني / ين ياباني
1 TZS٠٫٠٥٣٣٠ JPY
5 TZS٠٫٢٦٦٥٠ JPY
10 TZS٠٫٥٣٣٠٠ JPY
20 TZS١٫٠٦٥٩٩ JPY
50 TZS٢٫٦٦٤٩٨ JPY
100 TZS٥٫٣٢٩٩٥ JPY
250 TZS١٣٫٣٢٤٨٨ JPY
500 TZS٢٦٫٦٤٩٧٥ JPY
1000 TZS٥٣٫٢٩٩٥٠ JPY
2000 TZS١٠٦٫٥٩٩٠٠ JPY
5000 TZS٢٦٦٫٤٩٧٥٠ JPY
10000 TZS٥٣٢٫٩٩٥٠٠ JPY
معدلات التحويل ين ياباني / الشلن التنزاني
100 JPY١٬٨٧٦٫١٩٠٠٠ TZS
1000 JPY١٨٬٧٦١٫٩٠٠٠٠ TZS
1500 JPY٢٨٬١٤٢٫٨٥٠٠٠ TZS
2000 JPY٣٧٬٥٢٣٫٨٠٠٠٠ TZS
3000 JPY٥٦٬٢٨٥٫٧٠٠٠٠ TZS
5000 JPY٩٣٬٨٠٩٫٥٠٠٠٠ TZS
5400 JPY١٠١٬٣١٤٫٢٦٠٠٠ TZS
10000 JPY١٨٧٬٦١٩٫٠٠٠٠٠ TZS
15000 JPY٢٨١٬٤٢٨٫٥٠٠٠٠ TZS
20000 JPY٣٧٥٬٢٣٨٫٠٠٠٠٠ TZS
25000 JPY٤٦٩٬٠٤٧٫٥٠٠٠٠ TZS
30000 JPY٥٦٢٬٨٥٧٫٠٠٠٠٠ TZS