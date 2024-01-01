شلن تنزاني إلى دينار بحريني

تحويل TZS إلى BHD بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
0.139 bhd

tzs1.000 TZS = .د.ب0.0001391 BHD

Mid-market exchange rate at 03:02
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TZS إلى BHD مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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BHD

أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.3031.3451.4710.75517.72983.9570.895
1 SGD0.76711.0321.1280.57913.60464.4210.687
1 CAD0.7440.96911.0930.56113.18262.4240.666
1 AUD0.680.8860.91510.51312.05657.0910.609

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى دينار بحريني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BHD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى BHD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / Bahraini Dinar
1 TZS٠٫٠٠٠١٤ BHD
5 TZS٠٫٠٠٠٧٠ BHD
10 TZS٠٫٠٠١٣٩ BHD
20 TZS٠٫٠٠٢٧٨ BHD
50 TZS٠٫٠٠٦٩٥ BHD
100 TZS٠٫٠١٣٩١ BHD
250 TZS٠٫٠٣٤٧٧ BHD
500 TZS٠٫٠٦٩٥٤ BHD
1000 TZS٠٫١٣٩٠٩ BHD
2000 TZS٠٫٢٧٨١٧ BHD
5000 TZS٠٫٦٩٥٤٣ BHD
10000 TZS١٫٣٩٠٨٥ BHD
معدلات التحويل Bahraini Dinar / الشلن التنزاني
1 BHD٧٬١٨٩٫٨٦٠٠٠ TZS
5 BHD٣٥٬٩٤٩٫٣٠٠٠٠ TZS
10 BHD٧١٬٨٩٨٫٦٠٠٠٠ TZS
20 BHD١٤٣٬٧٩٧٫٢٠٠٠٠ TZS
50 BHD٣٥٩٬٤٩٣٫٠٠٠٠٠ TZS
100 BHD٧١٨٬٩٨٦٫٠٠٠٠٠ TZS
250 BHD١٬٧٩٧٬٤٦٥٫٠٠٠٠٠ TZS
500 BHD٣٬٥٩٤٬٩٣٠٫٠٠٠٠٠ TZS
1000 BHD٧٬١٨٩٬٨٦٠٫٠٠٠٠٠ TZS
2000 BHD١٤٬٣٧٩٬٧٢٠٫٠٠٠٠٠ TZS
5000 BHD٣٥٬٩٤٩٬٣٠٠٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 BHD٧١٬٨٩٨٬٦٠٠٫٠٠٠٠٠ TZS