ألف دينار بحريني إلى شلن تنزاني

تحويل BHD إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bhd
٦٬٦٤٤٬٨٣٠ tzs

1.00000 BHD = 6644.83000 TZS

متوسط سعر صرف السوق عند 18:35 UTC
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BHD إلى TZS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BHD → 0 TZS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85591.077689.11451.464841.669920.954518.4178
1GBP1.1683611.259104.1161.711421.951031.115221.5182
1USD0.9280.794281182.69721.359351.549670.885817.0915
1INR0.01122150.009604690.012092310.01643770.0187390.01071140.206676

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار بحريني إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bahraini Dinar / الشلن التنزاني
1 BHD6644.83000 TZS
5 BHD33224.15000 TZS
10 BHD66448.30000 TZS
20 BHD132896.60000 TZS
50 BHD332241.50000 TZS
100 BHD664483.00000 TZS
250 BHD1661207.50000 TZS
500 BHD3322415.00000 TZS
1000 BHD6644830.00000 TZS
2000 BHD13289660.00000 TZS
5000 BHD33224150.00000 TZS
10000 BHD66448300.00000 TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / Bahraini Dinar
1 TZS0.00015 BHD
5 TZS0.00075 BHD
10 TZS0.00150 BHD
20 TZS0.00301 BHD
50 TZS0.00752 BHD
100 TZS0.01505 BHD
250 TZS0.03762 BHD
500 TZS0.07525 BHD
1000 TZS0.15049 BHD
2000 TZS0.30099 BHD
5000 TZS0.75246 BHD
10000 TZS1.50493 BHD