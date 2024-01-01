شلن تنزاني إلى دولار ترينيداد وتوباغو

تحويل TZS إلى TTD بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
2.50 ttd

tzs1.000 TZS = TT$0.002497 TTD

Mid-market exchange rate at 03:24
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

TZS إلى TTD مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

TTD

أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.3031.3451.4710.75517.75583.9430.896
1 SGD0.76711.0321.1290.57913.62664.420.687
1 CAD0.7440.96911.0940.56113.20162.4130.666
1 AUD0.680.8860.91410.51312.06857.0560.609

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى دولار ترينيداد وتوباغو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TTD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن التنزاني

TZS إلى USD

TZS إلى SGD

TZS إلى CAD

TZS إلى AUD

TZS إلى GBP

TZS إلى ZAR

TZS إلى INR

TZS إلى EUR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل الشلن التنزاني / دولار ترينيداد وتوباغو
1 TZS٠٫٠٠٢٥٠ TTD
5 TZS٠٫٠١٢٤٩ TTD
10 TZS٠٫٠٢٤٩٧ TTD
20 TZS٠٫٠٤٩٩٥ TTD
50 TZS٠٫١٢٤٨٧ TTD
100 TZS٠٫٢٤٩٧٥ TTD
250 TZS٠٫٦٢٤٣٧ TTD
500 TZS١٫٢٤٨٧٤ TTD
1000 TZS٢٫٤٩٧٤٧ TTD
2000 TZS٤٫٩٩٤٩٤ TTD
5000 TZS١٢٫٤٨٧٣٥ TTD
10000 TZS٢٤٫٩٧٤٧٠ TTD
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / الشلن التنزاني
1 TTD٤٠٠٫٤٠٥٠٠ TZS
5 TTD٢٬٠٠٢٫٠٢٥٠٠ TZS
10 TTD٤٬٠٠٤٫٠٥٠٠٠ TZS
20 TTD٨٬٠٠٨٫١٠٠٠٠ TZS
50 TTD٢٠٬٠٢٠٫٢٥٠٠٠ TZS
100 TTD٤٠٬٠٤٠٫٥٠٠٠٠ TZS
250 TTD١٠٠٬١٠١٫٢٥٠٠٠ TZS
500 TTD٢٠٠٬٢٠٢٫٥٠٠٠٠ TZS
1000 TTD٤٠٠٬٤٠٥٫٠٠٠٠٠ TZS
2000 TTD٨٠٠٬٨١٠٫٠٠٠٠٠ TZS
5000 TTD٢٬٠٠٢٬٠٢٥٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 TTD٤٬٠٠٤٬٠٥٠٫٠٠٠٠٠ TZS