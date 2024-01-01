شلن تنزاني إلى تينغ كازاخستاني

تحويل TZS إلى KZT بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
177.36 kzt

tzs1.000 TZS = ₸0.1774 KZT

Mid-market exchange rate at 22:01
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TZS إلى KZT مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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KZT

أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.3031.3451.4710.75517.7383.9420.896
1 SGD0.76711.0321.1290.57913.60464.410.687
1 CAD0.7430.96911.0940.56113.18162.4030.666
1 AUD0.680.8860.91410.51312.04957.0470.609

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى تينغ كازاخستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KZT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى KZT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / تنغي كازاخستاني
1 TZS٠٫١٧٧٣٦ KZT
5 TZS٠٫٨٨٦٨١ KZT
10 TZS١٫٧٧٣٦١ KZT
20 TZS٣٫٥٤٧٢٢ KZT
50 TZS٨٫٨٦٨٠٥ KZT
100 TZS١٧٫٧٣٦١٠ KZT
250 TZS٤٤٫٣٤٠٢٥ KZT
500 TZS٨٨٫٦٨٠٥٠ KZT
1000 TZS١٧٧٫٣٦١٠٠ KZT
2000 TZS٣٥٤٫٧٢٢٠٠ KZT
5000 TZS٨٨٦٫٨٠٥٠٠ KZT
10000 TZS١٬٧٧٣٫٦١٠٠٠ KZT
معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / الشلن التنزاني
1 KZT٥٫٦٣٨٢١ TZS
5 KZT٢٨٫١٩١٠٥ TZS
10 KZT٥٦٫٣٨٢١٠ TZS
20 KZT١١٢٫٧٦٤٢٠ TZS
50 KZT٢٨١٫٩١٠٥٠ TZS
100 KZT٥٦٣٫٨٢١٠٠ TZS
250 KZT١٬٤٠٩٫٥٥٢٥٠ TZS
500 KZT٢٬٨١٩٫١٠٥٠٠ TZS
1000 KZT٥٬٦٣٨٫٢١٠٠٠ TZS
2000 KZT١١٬٢٧٦٫٤٢٠٠٠ TZS
5000 KZT٢٨٬١٩١٫٠٥٠٠٠ TZS
10000 KZT٥٦٬٣٨٢٫١٠٠٠٠ TZS