شلن تنزاني إلى روبية سريلانكي

تحويل TZS إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
110.81 lkr

tzs1.000 TZS = Sr0.1108 LKR

Mid-market exchange rate at 03:13
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TZS إلى LKR مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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LKR

أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.3031.3451.4710.75517.7383.9420.896
1 SGD0.76711.0321.1290.57913.60464.410.687
1 CAD0.7430.96911.0940.56113.18162.4030.666
1 AUD0.680.8860.91410.51312.04957.0470.609

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / روبية سريلانكية
1 TZS٠٫١١٠٨١ LKR
5 TZS٠٫٥٥٤٠٧ LKR
10 TZS١٫١٠٨١٤ LKR
20 TZS٢٫٢١٦٢٨ LKR
50 TZS٥٫٥٤٠٧٠ LKR
100 TZS١١٫٠٨١٤٠ LKR
250 TZS٢٧٫٧٠٣٥٠ LKR
500 TZS٥٥٫٤٠٧٠٠ LKR
1000 TZS١١٠٫٨١٤٠٠ LKR
2000 TZS٢٢١٫٦٢٨٠٠ LKR
5000 TZS٥٥٤٫٠٧٠٠٠ LKR
10000 TZS١٬١٠٨٫١٤٠٠٠ LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / الشلن التنزاني
1 LKR٩٫٠٢٤١٥ TZS
5 LKR٤٥٫١٢٠٧٥ TZS
10 LKR٩٠٫٢٤١٥٠ TZS
20 LKR١٨٠٫٤٨٣٠٠ TZS
50 LKR٤٥١٫٢٠٧٥٠ TZS
100 LKR٩٠٢٫٤١٥٠٠ TZS
250 LKR٢٬٢٥٦٫٠٣٧٥٠ TZS
500 LKR٤٬٥١٢٫٠٧٥٠٠ TZS
1000 LKR٩٬٠٢٤٫١٥٠٠٠ TZS
2000 LKR١٨٬٠٤٨٫٣٠٠٠٠ TZS
5000 LKR٤٥٬١٢٠٫٧٥٠٠٠ TZS
10000 LKR٩٠٬٢٤١٫٥٠٠٠٠ TZS