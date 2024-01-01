Tanzanya şilininden Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile TZS → LKR çevirin

1.000 tzs
123,12 lkr

1.00000 TZS = 0.12312 LKR

00:09 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.345651.34671.532920.79374518.946283.00380.92835
1 SGD0.74313511.000781.139170.5898614.079661.68310.689877
1 CAD0.7425560.9992211.138280.589414.068661.6350.689339
1 AUD0.652350.8778350.8785210.517812.359654.14750.605598

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Tanzanya şilininden Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tanzanya şilini için en iyi döviz çiftleri

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TZS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Sri Lanka Rupisi
1 TZS0.12312 LKR
5 TZS0.61560 LKR
10 TZS1.23119 LKR
20 TZS2.46238 LKR
50 TZS6.15595 LKR
100 TZS12.31190 LKR
250 TZS30.77975 LKR
500 TZS61.55950 LKR
1000 TZS123.11900 LKR
2000 TZS246.23800 LKR
5000 TZS615.59500 LKR
10000 TZS1231.19000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Tanzanya Şilini
1 LKR8.12225 TZS
5 LKR40.61125 TZS
10 LKR81.22250 TZS
20 LKR162.44500 TZS
50 LKR406.11250 TZS
100 LKR812.22500 TZS
250 LKR2030.56250 TZS
500 LKR4061.12500 TZS
1000 LKR8122.25000 TZS
2000 LKR16244.50000 TZS
5000 LKR40611.25000 TZS
10000 LKR81222.50000 TZS