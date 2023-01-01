Танзанийские шиллинги в шри-ланкийские рупии

Сконвертируйте TZS в LKR по реальному обменному курсу

1000 tzs
128.94 lkr

1.00000 TZS = 0.12894 LKR

Среднерыночный курс в 10:30 UTC
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График изменения обменного курса TZS к LKR

1 мин. назад 1 TZS → 0 LKR
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.861351.073489.05191.456231.676140.958518.5284
1GBP1.1609711.24615103.3841.690591.945891.1127921.5103
1USD0.93160.802472182.96251.356651.561520.8929517.2614
1INR0.01122940.00967270.012053610.01635260.0188220.01076330.208063

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Как произвести расчет конвертации из танзанийских шиллингов в шри-ланкийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TZS из выпадающего списка для исходной валюты и LKR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TZS в LKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Танзанийский шиллинг / Шри-Ланкийская рупия
1 TZS0.12894 LKR
5 TZS0.64471 LKR
10 TZS1.28942 LKR
20 TZS2.57884 LKR
50 TZS6.44710 LKR
100 TZS12.89420 LKR
250 TZS32.23550 LKR
500 TZS64.47100 LKR
1000 TZS128.94200 LKR
2000 TZS257.88400 LKR
5000 TZS644.71000 LKR
10000 TZS1289.42000 LKR
Обменные курсы Шри-Ланкийская рупия / Танзанийский шиллинг
1 LKR7.75542 TZS
5 LKR38.77710 TZS
10 LKR77.55420 TZS
20 LKR155.10840 TZS
50 LKR387.77100 TZS
100 LKR775.54200 TZS
250 LKR1938.85500 TZS
500 LKR3877.71000 TZS
1000 LKR7755.42000 TZS
2000 LKR15510.84000 TZS
5000 LKR38777.10000 TZS
10000 LKR77554.20000 TZS