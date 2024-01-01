شلن تنزاني إلى روفيا مالديفية

تحويل TZS إلى MVR بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
5.69 mvr

tzs1.000 TZS = MVR0.005686 MVR

Mid-market exchange rate at 22:01
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TZS إلى MVR مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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MVR

أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.3031.3451.4710.75517.75683.9430.896
1 SGD0.76711.0321.1290.57913.62464.4080.687
1 CAD0.7430.96911.0940.56113.20162.4090.666
1 AUD0.680.8860.91410.51312.06857.0520.609

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى روفيا مالديفية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MVR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى MVR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن التنزاني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / روفيا جزر المالديف
1 TZS٠٫٠٠٥٦٩ MVR
5 TZS٠٫٠٢٨٤٣ MVR
10 TZS٠٫٠٥٦٨٦ MVR
20 TZS٠٫١١٣٧١ MVR
50 TZS٠٫٢٨٤٢٨ MVR
100 TZS٠٫٥٦٨٥٦ MVR
250 TZS١٫٤٢١٣٩ MVR
500 TZS٢٫٨٤٢٧٨ MVR
1000 TZS٥٫٦٨٥٥٥ MVR
2000 TZS١١٫٣٧١١٠ MVR
5000 TZS٢٨٫٤٢٧٧٥ MVR
10000 TZS٥٦٫٨٥٥٥٠ MVR
معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / الشلن التنزاني
1 MVR١٧٥٫٨٨٤٠٠ TZS
5 MVR٨٧٩٫٤٢٠٠٠ TZS
10 MVR١٬٧٥٨٫٨٤٠٠٠ TZS
20 MVR٣٬٥١٧٫٦٨٠٠٠ TZS
50 MVR٨٬٧٩٤٫٢٠٠٠٠ TZS
100 MVR١٧٬٥٨٨٫٤٠٠٠٠ TZS
250 MVR٤٣٬٩٧١٫٠٠٠٠٠ TZS
500 MVR٨٧٬٩٤٢٫٠٠٠٠٠ TZS
1000 MVR١٧٥٬٨٨٤٫٠٠٠٠٠ TZS
2000 MVR٣٥١٬٧٦٨٫٠٠٠٠٠ TZS
5000 MVR٨٧٩٬٤٢٠٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 MVR١٬٧٥٨٬٨٤٠٫٠٠٠٠٠ TZS