شلن تنزاني إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

تحويل TZS إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
36.59 cve

tzs1.000 TZS = Esc0.03659 CVE

Mid-market exchange rate at 03:05
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TZS إلى CVE مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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CVE

أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.3031.3451.4710.75517.7383.9570.895
1 SGD0.76711.0321.1290.57913.60664.4310.687
1 CAD0.7440.96911.0940.56113.18262.4240.666
1 AUD0.680.8860.91410.51312.05357.0780.609

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن التنزاني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / اسكودو الرأس الأخضر
1 TZS٠٫٠٣٦٥٩ CVE
5 TZS٠٫١٨٢٩٦ CVE
10 TZS٠٫٣٦٥٩١ CVE
20 TZS٠٫٧٣١٨٣ CVE
50 TZS١٫٨٢٩٥٧ CVE
100 TZS٣٫٦٥٩١٤ CVE
250 TZS٩٫١٤٧٨٥ CVE
500 TZS١٨٫٢٩٥٧٠ CVE
1000 TZS٣٦٫٥٩١٤٠ CVE
2000 TZS٧٣٫١٨٢٨٠ CVE
5000 TZS١٨٢٫٩٥٧٠٠ CVE
10000 TZS٣٦٥٫٩١٤٠٠ CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / الشلن التنزاني
1 CVE٢٧٫٣٢٨٨٠ TZS
5 CVE١٣٦٫٦٤٤٠٠ TZS
10 CVE٢٧٣٫٢٨٨٠٠ TZS
20 CVE٥٤٦٫٥٧٦٠٠ TZS
50 CVE١٬٣٦٦٫٤٤٠٠٠ TZS
100 CVE٢٬٧٣٢٫٨٨٠٠٠ TZS
250 CVE٦٬٨٣٢٫٢٠٠٠٠ TZS
500 CVE١٣٬٦٦٤٫٤٠٠٠٠ TZS
1000 CVE٢٧٬٣٢٨٫٨٠٠٠٠ TZS
2000 CVE٥٤٬٦٥٧٫٦٠٠٠٠ TZS
5000 CVE١٣٦٬٦٤٤٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 CVE٢٧٣٬٢٨٨٫٠٠٠٠٠ TZS