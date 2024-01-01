ألف شلن تنزاني إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

تحويل TZS إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
39.73 cve

1.000 TZS = 0.03973 CVE

Mid-market exchange rate at 22:38
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٣٩٠٫٥٢١٫٤٧٤١٫٦٥٥٠٫٩٥٩١٨٫٣٥٨
1 GBP١٫١٧١1١٫٢٧٩١٠٥٫٩٦٥١٫٧٢٦١٫٩٣٧١٫١٢٣٢١٫٤٩
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٨٣٧١٫٣٤٩١٫٥١٤٠٫٨٧٨١٦٫٨
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن التنزاني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / اسكودو الرأس الأخضر
1 TZS٠٫٠٣٩٧٣ CVE
5 TZS٠٫١٩٨٦٥ CVE
10 TZS٠٫٣٩٧٢٩ CVE
20 TZS٠٫٧٩٤٥٨ CVE
50 TZS١٫٩٨٦٤٥ CVE
100 TZS٣٫٩٧٢٩٠ CVE
250 TZS٩٫٩٣٢٢٥ CVE
500 TZS١٩٫٨٦٤٥٠ CVE
1000 TZS٣٩٫٧٢٩٠٠ CVE
2000 TZS٧٩٫٤٥٨٠٠ CVE
5000 TZS١٩٨٫٦٤٥٠٠ CVE
10000 TZS٣٩٧٫٢٩٠٠٠ CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / الشلن التنزاني
1 CVE٢٥٫١٧٠٥٠ TZS
5 CVE١٢٥٫٨٥٢٥٠ TZS
10 CVE٢٥١٫٧٠٥٠٠ TZS
20 CVE٥٠٣٫٤١٠٠٠ TZS
50 CVE١٬٢٥٨٫٥٢٥٠٠ TZS
100 CVE٢٬٥١٧٫٠٥٠٠٠ TZS
250 CVE٦٬٢٩٢٫٦٢٥٠٠ TZS
500 CVE١٢٬٥٨٥٫٢٥٠٠٠ TZS
1000 CVE٢٥٬١٧٠٫٥٠٠٠٠ TZS
2000 CVE٥٠٬٣٤١٫٠٠٠٠٠ TZS
5000 CVE١٢٥٬٨٥٢٫٥٠٠٠٠ TZS
10000 CVE٢٥١٬٧٠٥٫٠٠٠٠٠ TZS