5,000 إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى شلن تنزاني

تحويل CVE إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

5,000 cve
133,091 tzs

Esc1.000 CVE = tzs26.62 TZS

Mid-market exchange rate at 19:34
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CVE إلى TZS مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561.09391.7541.5021.660.94520.846
1 GBP1.16811.277107.171.7541.9381.10424.348
1 USD0.9150.783183.941.3741.5180.86519.07
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.227

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / الشلن التنزاني
1 CVE٢٦٫٦١٨٢٠ TZS
5 CVE١٣٣٫٠٩١٠٠ TZS
10 CVE٢٦٦٫١٨٢٠٠ TZS
20 CVE٥٣٢٫٣٦٤٠٠ TZS
50 CVE١٬٣٣٠٫٩١٠٠٠ TZS
100 CVE٢٬٦٦١٫٨٢٠٠٠ TZS
250 CVE٦٬٦٥٤٫٥٥٠٠٠ TZS
500 CVE١٣٬٣٠٩٫١٠٠٠٠ TZS
1000 CVE٢٦٬٦١٨٫٢٠٠٠٠ TZS
2000 CVE٥٣٬٢٣٦٫٤٠٠٠٠ TZS
5000 CVE١٣٣٬٠٩١٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 CVE٢٦٦٬١٨٢٫٠٠٠٠٠ TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / اسكودو الرأس الأخضر
1 TZS٠٫٠٣٧٥٧ CVE
5 TZS٠٫١٨٧٨٤ CVE
10 TZS٠٫٣٧٥٦٨ CVE
20 TZS٠٫٧٥١٣٧ CVE
50 TZS١٫٨٧٨٤٢ CVE
100 TZS٣٫٧٥٦٨٣ CVE
250 TZS٩٫٣٩٢٠٨ CVE
500 TZS١٨٫٧٨٤١٥ CVE
1000 TZS٣٧٫٥٦٨٣٠ CVE
2000 TZS٧٥٫١٣٦٦٠ CVE
5000 TZS١٨٧٫٨٤١٥٠ CVE
10000 TZS٣٧٥٫٦٨٣٠٠ CVE