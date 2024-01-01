Tanzanya şilininden Cape Verde escudosuna

Reel döviz kuru ile TZS → CVE çevirin

1.000 tzs
40,49 cve

1.00000 TZS = 0.04049 CVE

00:02 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855011.0772589.42271.450681.651080.9479118.3603
1 GBP1.1695811.25995104.5891.696711.931111.1086521.4742
1 USD0.92830.793682183.01021.346651.532680.8799517.0437
1 INR0.01118280.009561260.012046710.01622270.01846380.01060050.205321

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Tanzanya şilininden Cape Verde escudosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CVE seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → CVE kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tanzanya şilini için en iyi döviz çiftleri

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TZS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Cape Verde Escudosu
1 TZS0.04049 CVE
5 TZS0.20244 CVE
10 TZS0.40489 CVE
20 TZS0.80977 CVE
50 TZS2.02443 CVE
100 TZS4.04886 CVE
250 TZS10.12215 CVE
500 TZS20.24430 CVE
1000 TZS40.48860 CVE
2000 TZS80.97720 CVE
5000 TZS202.44300 CVE
10000 TZS404.88600 CVE
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Tanzanya Şilini
1 CVE24.69830 TZS
5 CVE123.49150 TZS
10 CVE246.98300 TZS
20 CVE493.96600 TZS
50 CVE1234.91500 TZS
100 CVE2469.83000 TZS
250 CVE6174.57500 TZS
500 CVE12349.15000 TZS
1000 CVE24698.30000 TZS
2000 CVE49396.60000 TZS
5000 CVE123491.50000 TZS
10000 CVE246983.00000 TZS