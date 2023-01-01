500 Tanzanya şilininden Cape Verde escudosuna

Reel döviz kuru ile TZS → CVE çevirin

500 tzs
20,87 cve

1.00000 TZS = 0.04173 CVE

20:57 UTC'deki reel piyasa kuru
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TZS → CVE çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 TZS → 0 CVE
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Tanzanya şilininden Cape Verde escudosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CVE seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → CVE kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Tanzanya şilini

TZS → USD

TZS → SGD

TZS → CAD

TZS → AUD

TZS → GBP

TZS → ZAR

TZS → INR

TZS → EUR

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plane
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Cape Verde Escudosu
1 TZS0.04173 CVE
5 TZS0.20867 CVE
10 TZS0.41733 CVE
20 TZS0.83466 CVE
50 TZS2.08665 CVE
100 TZS4.17331 CVE
250 TZS10.43328 CVE
500 TZS20.86655 CVE
1000 TZS41.73310 CVE
2000 TZS83.46620 CVE
5000 TZS208.66550 CVE
10000 TZS417.33100 CVE
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Tanzanya Şilini
1 CVE23.96180 TZS
5 CVE119.80900 TZS
10 CVE239.61800 TZS
20 CVE479.23600 TZS
50 CVE1198.09000 TZS
100 CVE2396.18000 TZS
250 CVE5990.45000 TZS
500 CVE11980.90000 TZS
1000 CVE23961.80000 TZS
2000 CVE47923.60000 TZS
5000 CVE119809.00000 TZS
10000 CVE239618.00000 TZS