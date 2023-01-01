1 Tanzanya şilininden Cape Verde escudosuna
Reel döviz kuru ile TZS → CVE çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Tanzanya şilininden Cape Verde escudosuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CVE seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → CVE kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Tanzanya Şilini
|1 CVE
|23.96180 TZS
|5 CVE
|119.80900 TZS
|10 CVE
|239.61800 TZS
|20 CVE
|479.23600 TZS
|50 CVE
|1198.09000 TZS
|100 CVE
|2396.18000 TZS
|250 CVE
|5990.45000 TZS
|500 CVE
|11980.90000 TZS
|1000 CVE
|23961.80000 TZS
|2000 CVE
|47923.60000 TZS
|5000 CVE
|119809.00000 TZS
|10000 CVE
|239618.00000 TZS