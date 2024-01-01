شلن تنزاني إلى فرنك جيبوتي

تحويل TZS إلى DJF بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
66 djf

tzs1.000 TZS = Fdj0.06564 DJF

Mid-market exchange rate at 01:00
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TZS إلى DJF مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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DJF

أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.3031.3451.4710.75517.7383.9570.895
1 SGD0.76711.0321.1290.57913.60664.4310.687
1 CAD0.7440.96911.0940.56113.18262.4240.666
1 AUD0.680.8860.91410.51312.05357.0780.609

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى فرنك جيبوتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DJF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى DJF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / Djiboutian Franc
1 TZS٠٫٠٦٥٦٤ DJF
5 TZS٠٫٣٢٨٢٢ DJF
10 TZS٠٫٦٥٦٤٣ DJF
20 TZS١٫٣١٢٨٦ DJF
50 TZS٣٫٢٨٢١٦ DJF
100 TZS٦٫٥٦٤٣١ DJF
250 TZS١٦٫٤١٠٧٧ DJF
500 TZS٣٢٫٨٢١٥٥ DJF
1000 TZS٦٥٫٦٤٣١٠ DJF
2000 TZS١٣١٫٢٨٦٢٠ DJF
5000 TZS٣٢٨٫٢١٥٥٠ DJF
10000 TZS٦٥٦٫٤٣١٠٠ DJF
معدلات التحويل Djiboutian Franc / الشلن التنزاني
1 DJF١٥٫٢٣٣٩٠ TZS
5 DJF٧٦٫١٦٩٥٠ TZS
10 DJF١٥٢٫٣٣٩٠٠ TZS
20 DJF٣٠٤٫٦٧٨٠٠ TZS
50 DJF٧٦١٫٦٩٥٠٠ TZS
100 DJF١٬٥٢٣٫٣٩٠٠٠ TZS
250 DJF٣٬٨٠٨٫٤٧٥٠٠ TZS
500 DJF٧٬٦١٦٫٩٥٠٠٠ TZS
1000 DJF١٥٬٢٣٣٫٩٠٠٠٠ TZS
2000 DJF٣٠٬٤٦٧٫٨٠٠٠٠ TZS
5000 DJF٧٦٬١٦٩٫٥٠٠٠٠ TZS
10000 DJF١٥٢٬٣٣٩٫٠٠٠٠٠ TZS