50 شلن تنزاني إلى فرنك جيبوتي

تحويل TZS إلى DJF بسعر الصرف الحقيقي

50 tzs
3 djf

1.000 TZS = 0.06963 DJF

Mid-market exchange rate at 22:31
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أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD1١٫٣٣٢١٫٣٤٩١٫٥١٤٠٫٧٨٢١٨٫٦٧٤٨٢٫٨٣٤٠٫٩١٥
1 SGD٠٫٧٥١1١٫٠١٣١٫١٣٦٠٫٥٨٧١٤٫٠١٦٦٢٫١٧٤٠٫٦٨٧
1 CAD٠٫٧٤١٠٫٩٨٧1١٫١٢٢٠٫٥٧٩١٣٫٨٤٦١٫٣٩١٠٫٦٧٨
1 AUD٠٫٦٦١٠٫٨٨٠٫٨٩١1٠٫٥١٦١٢٫٣٣٤٥٤٫٧١٢٠٫٦٠٤

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى فرنك جيبوتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DJF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى DJF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / Djiboutian Franc
1 TZS٠٫٠٦٩٦٣ DJF
5 TZS٠٫٣٤٨١٧ DJF
10 TZS٠٫٦٩٦٣٤ DJF
20 TZS١٫٣٩٢٦٧ DJF
50 TZS٣٫٤٨١٦٩ DJF
100 TZS٦٫٩٦٣٣٧ DJF
250 TZS١٧٫٤٠٨٤٣ DJF
500 TZS٣٤٫٨١٦٨٥ DJF
1000 TZS٦٩٫٦٣٣٧٠ DJF
2000 TZS١٣٩٫٢٦٧٤٠ DJF
5000 TZS٣٤٨٫١٦٨٥٠ DJF
10000 TZS٦٩٦٫٣٣٧٠٠ DJF
معدلات التحويل Djiboutian Franc / الشلن التنزاني
1 DJF١٤٫٣٦٠٩٠ TZS
5 DJF٧١٫٨٠٤٥٠ TZS
10 DJF١٤٣٫٦٠٩٠٠ TZS
20 DJF٢٨٧٫٢١٨٠٠ TZS
50 DJF٧١٨٫٠٤٥٠٠ TZS
100 DJF١٬٤٣٦٫٠٩٠٠٠ TZS
250 DJF٣٬٥٩٠٫٢٢٥٠٠ TZS
500 DJF٧٬١٨٠٫٤٥٠٠٠ TZS
1000 DJF١٤٬٣٦٠٫٩٠٠٠٠ TZS
2000 DJF٢٨٬٧٢١٫٨٠٠٠٠ TZS
5000 DJF٧١٬٨٠٤٫٥٠٠٠٠ TZS
10000 DJF١٤٣٬٦٠٩٫٠٠٠٠٠ TZS