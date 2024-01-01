ألف فرنك جيبوتي إلى شلن تنزاني

تحويل DJF إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

1,000 djf
15,184.80 tzs

Fdj1.000 DJF = tzs15.18 TZS

Mid-market exchange rate at 00:00
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DJF إلى TZS مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561.09391.7411.5021.6610.94720.841
1 GBP1.16811.277107.1551.7551.941.10524.343
1 USD0.9150.783183.9351.3751.520.86619.068
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.227

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك جيبوتي إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DJF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DJF الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Djiboutian Franc / الشلن التنزاني
1 DJF١٥٫١٨٤٨٠ TZS
5 DJF٧٥٫٩٢٤٠٠ TZS
10 DJF١٥١٫٨٤٨٠٠ TZS
20 DJF٣٠٣٫٦٩٦٠٠ TZS
50 DJF٧٥٩٫٢٤٠٠٠ TZS
100 DJF١٬٥١٨٫٤٨٠٠٠ TZS
250 DJF٣٬٧٩٦٫٢٠٠٠٠ TZS
500 DJF٧٬٥٩٢٫٤٠٠٠٠ TZS
1000 DJF١٥٬١٨٤٫٨٠٠٠٠ TZS
2000 DJF٣٠٬٣٦٩٫٦٠٠٠٠ TZS
5000 DJF٧٥٬٩٢٤٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 DJF١٥١٬٨٤٨٫٠٠٠٠٠ TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / Djiboutian Franc
1 TZS٠٫٠٦٥٨٦ DJF
5 TZS٠٫٣٢٩٢٨ DJF
10 TZS٠٫٦٥٨٥٦ DJF
20 TZS١٫٣١٧١١ DJF
50 TZS٣٫٢٩٢٧٨ DJF
100 TZS٦٫٥٨٥٥٥ DJF
250 TZS١٦٫٤٦٣٨٧ DJF
500 TZS٣٢٫٩٢٧٧٥ DJF
1000 TZS٦٥٫٨٥٥٥٠ DJF
2000 TZS١٣١٫٧١١٠٠ DJF
5000 TZS٣٢٩٫٢٧٧٥٠ DJF
10000 TZS٦٥٨٫٥٥٥٠٠ DJF