شلن تنزاني إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل TZS إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
8.26 czk

tzs1.000 TZS = Kč0.008264 CZK

Mid-market exchange rate at 03:05
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TZS إلى CZK مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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CZK

أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.3031.3451.4710.75517.7383.9570.895
1 SGD0.76711.0321.1290.57913.60664.4310.687
1 CAD0.7440.96911.0940.56113.18262.4240.666
1 AUD0.680.8860.91410.51312.05357.0780.609

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / الجمهورية التشيكية كورونا
1 TZS٠٫٠٠٨٢٦ CZK
5 TZS٠٫٠٤١٣٢ CZK
10 TZS٠٫٠٨٢٦٤ CZK
20 TZS٠٫١٦٥٢٨ CZK
50 TZS٠٫٤١٣٢١ CZK
100 TZS٠٫٨٢٦٤٢ CZK
250 TZS٢٫٠٦٦٠٦ CZK
500 TZS٤٫١٣٢١٢ CZK
1000 TZS٨٫٢٦٤٢٤ CZK
2000 TZS١٦٫٥٢٨٤٨ CZK
5000 TZS٤١٫٣٢١٢٠ CZK
10000 TZS٨٢٫٦٤٢٤٠ CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / الشلن التنزاني
1 CZK١٢١٫٠٠٣٠٠ TZS
5 CZK٦٠٥٫٠١٥٠٠ TZS
10 CZK١٬٢١٠٫٠٣٠٠٠ TZS
20 CZK٢٬٤٢٠٫٠٦٠٠٠ TZS
50 CZK٦٬٠٥٠٫١٥٠٠٠ TZS
100 CZK١٢٬١٠٠٫٣٠٠٠٠ TZS
250 CZK٣٠٬٢٥٠٫٧٥٠٠٠ TZS
500 CZK٦٠٬٥٠١٫٥٠٠٠٠ TZS
1000 CZK١٢١٬٠٠٣٫٠٠٠٠٠ TZS
2000 CZK٢٤٢٬٠٠٦٫٠٠٠٠٠ TZS
5000 CZK٦٠٥٬٠١٥٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 CZK١٬٢١٠٬٠٣٠٫٠٠٠٠٠ TZS