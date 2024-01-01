شلن تنزاني إلى فرنك غرب إفريقي

تحويل TZS إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
217 xof

tzs1.000 TZS = CFA0.2168 XOF

Mid-market exchange rate at 03:28
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TZS إلى XOF مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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XOF

أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.3031.3451.4710.75517.75483.9410.896
1 SGD0.76711.0321.1290.57913.62664.4240.687
1 CAD0.7430.96911.0940.56113.262.4070.666
1 AUD0.680.8860.91410.51312.0757.0670.609

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى فرنك غرب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 TZS٠٫٢١٦٨٢ XOF
5 TZS١٫٠٨٤١١ XOF
10 TZS٢٫١٦٨٢٢ XOF
20 TZS٤٫٣٣٦٤٤ XOF
50 TZS١٠٫٨٤١١٠ XOF
100 TZS٢١٫٦٨٢٢٠ XOF
250 TZS٥٤٫٢٠٥٥٠ XOF
500 TZS١٠٨٫٤١١٠٠ XOF
1000 TZS٢١٦٫٨٢٢٠٠ XOF
2000 TZS٤٣٣٫٦٤٤٠٠ XOF
5000 TZS١٬٠٨٤٫١١٠٠٠ XOF
10000 TZS٢٬١٦٨٫٢٢٠٠٠ XOF
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / الشلن التنزاني
1 XOF٤٫٦١٢٠٧ TZS
5 XOF٢٣٫٠٦٠٣٥ TZS
10 XOF٤٦٫١٢٠٧٠ TZS
20 XOF٩٢٫٢٤١٤٠ TZS
50 XOF٢٣٠٫٦٠٣٥٠ TZS
100 XOF٤٦١٫٢٠٧٠٠ TZS
250 XOF١٬١٥٣٫٠١٧٥٠ TZS
500 XOF٢٬٣٠٦٫٠٣٥٠٠ TZS
1000 XOF٤٬٦١٢٫٠٧٠٠٠ TZS
2000 XOF٩٬٢٢٤٫١٤٠٠٠ TZS
5000 XOF٢٣٬٠٦٠٫٣٥٠٠٠ TZS
10000 XOF٤٦٬١٢٠٫٧٠٠٠٠ TZS