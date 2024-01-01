شلن تنزاني إلى أرياري مدغشقري

تحويل TZS إلى MGA بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
1,679 mga

tzs1.000 TZS = Ar1.679 MGA

Mid-market exchange rate at 03:08
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TZS إلى MGA مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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MGA

أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.3031.3451.4710.75517.73183.9460.896
1 SGD0.76711.0321.1290.57913.60564.4130.687
1 CAD0.7430.96911.0940.56113.1862.4020.666
1 AUD0.680.8860.91410.51312.0557.050.609

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى أرياري مدغشقري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MGA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى MGA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن التنزاني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / أرياري مدغشقر
1 TZS١٫٦٧٩٠١ MGA
5 TZS٨٫٣٩٥٠٥ MGA
10 TZS١٦٫٧٩٠١٠ MGA
20 TZS٣٣٫٥٨٠٢٠ MGA
50 TZS٨٣٫٩٥٠٥٠ MGA
100 TZS١٦٧٫٩٠١٠٠ MGA
250 TZS٤١٩٫٧٥٢٥٠ MGA
500 TZS٨٣٩٫٥٠٥٠٠ MGA
1000 TZS١٬٦٧٩٫٠١٠٠٠ MGA
2000 TZS٣٬٣٥٨٫٠٢٠٠٠ MGA
5000 TZS٨٬٣٩٥٫٠٥٠٠٠ MGA
10000 TZS١٦٬٧٩٠٫١٠٠٠٠ MGA
معدلات التحويل أرياري مدغشقر / الشلن التنزاني
1 MGA٠٫٥٩٥٥٩ TZS
5 MGA٢٫٩٧٧٩٤ TZS
10 MGA٥٫٩٥٥٨٧ TZS
20 MGA١١٫٩١١٧٤ TZS
50 MGA٢٩٫٧٧٩٣٥ TZS
100 MGA٥٩٫٥٥٨٧٠ TZS
250 MGA١٤٨٫٨٩٦٧٥ TZS
500 MGA٢٩٧٫٧٩٣٥٠ TZS
1000 MGA٥٩٥٫٥٨٧٠٠ TZS
2000 MGA١٬١٩١٫١٧٤٠٠ TZS
5000 MGA٢٬٩٧٧٫٩٣٥٠٠ TZS
10000 MGA٥٬٩٥٥٫٨٧٠٠٠ TZS