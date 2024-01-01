5,000 شلن تنزاني إلى أرياري مدغشقري

تحويل TZS إلى MGA بسعر الصرف الحقيقي

5,000 tzs
8,854 mga

1.000 TZS = 1.771 MGA

Mid-market exchange rate at 22:31
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٣٩٠٫٥١١١٫٤٧٤١٫٦٥٤٠٫٩٥٩١٨٫٣٥٧
1 GBP١٫١٧١1١٫٢٧٩١٠٥٫٩٧٦١٫٧٢٦١٫٩٣٧١٫١٢٣٢١٫٤٩٤
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٨٣٣١٫٣٤٩١٫٥١٤٠٫٨٧٧١٦٫٨
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى أرياري مدغشقري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MGA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى MGA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / أرياري مدغشقر
1 TZS١٫٧٧٠٧٥ MGA
5 TZS٨٫٨٥٣٧٥ MGA
10 TZS١٧٫٧٠٧٥٠ MGA
20 TZS٣٥٫٤١٥٠٠ MGA
50 TZS٨٨٫٥٣٧٥٠ MGA
100 TZS١٧٧٫٠٧٥٠٠ MGA
250 TZS٤٤٢٫٦٨٧٥٠ MGA
500 TZS٨٨٥٫٣٧٥٠٠ MGA
1000 TZS١٬٧٧٠٫٧٥٠٠٠ MGA
2000 TZS٣٬٥٤١٫٥٠٠٠٠ MGA
5000 TZS٨٬٨٥٣٫٧٥٠٠٠ MGA
10000 TZS١٧٬٧٠٧٫٥٠٠٠٠ MGA
معدلات التحويل أرياري مدغشقر / الشلن التنزاني
1 MGA٠٫٥٦٤٧٣ TZS
5 MGA٢٫٨٢٣٦٧ TZS
10 MGA٥٫٦٤٧٣٤ TZS
20 MGA١١٫٢٩٤٦٨ TZS
50 MGA٢٨٫٢٣٦٧٠ TZS
100 MGA٥٦٫٤٧٣٤٠ TZS
250 MGA١٤١٫١٨٣٥٠ TZS
500 MGA٢٨٢٫٣٦٧٠٠ TZS
1000 MGA٥٦٤٫٧٣٤٠٠ TZS
2000 MGA١٬١٢٩٫٤٦٨٠٠ TZS
5000 MGA٢٬٨٢٣٫٦٧٠٠٠ TZS
10000 MGA٥٬٦٤٧٫٣٤٠٠٠ TZS