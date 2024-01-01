شلن تنزاني إلى ريال كمبودي

تحويل TZS إلى KHR بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
1,501.62 khr

tzs1.000 TZS = ៛1.502 KHR

Mid-market exchange rate at 03:08
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TZS إلى KHR مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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KHR

أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.3031.3451.4710.75517.7383.9430.896
1 SGD0.76711.0321.1290.57913.60564.410.687
1 CAD0.7430.96911.0940.56113.18162.4040.666
1 AUD0.680.8860.91410.51312.0557.0520.609

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى ريال كمبودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KHR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى KHR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / ريال كمبوديا
1 TZS١٫٥٠١٦٢ KHR
5 TZS٧٫٥٠٨١٠ KHR
10 TZS١٥٫٠١٦٢٠ KHR
20 TZS٣٠٫٠٣٢٤٠ KHR
50 TZS٧٥٫٠٨١٠٠ KHR
100 TZS١٥٠٫١٦٢٠٠ KHR
250 TZS٣٧٥٫٤٠٥٠٠ KHR
500 TZS٧٥٠٫٨١٠٠٠ KHR
1000 TZS١٬٥٠١٫٦٢٠٠٠ KHR
2000 TZS٣٬٠٠٣٫٢٤٠٠٠ KHR
5000 TZS٧٬٥٠٨٫١٠٠٠٠ KHR
10000 TZS١٥٬٠١٦٫٢٠٠٠٠ KHR
معدلات التحويل ريال كمبوديا / الشلن التنزاني
1 KHR٠٫٦٦٥٩٥ TZS
5 KHR٣٫٣٢٩٧٣ TZS
10 KHR٦٫٦٥٩٤٦ TZS
20 KHR١٣٫٣١٨٩٢ TZS
50 KHR٣٣٫٢٩٧٣٠ TZS
100 KHR٦٦٫٥٩٤٦٠ TZS
250 KHR١٦٦٫٤٨٦٥٠ TZS
500 KHR٣٣٢٫٩٧٣٠٠ TZS
1000 KHR٦٦٥٫٩٤٦٠٠ TZS
2000 KHR١٬٣٣١٫٨٩٢٠٠ TZS
5000 KHR٣٬٣٢٩٫٧٣٠٠٠ TZS
10000 KHR٦٬٦٥٩٫٤٦٠٠٠ TZS