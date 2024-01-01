Tanzanya şilininden Kamboçya rieline

Reel döviz kuru ile TZS → KHR çevirin

1.000 tzs
1.606,37 khr

1.00000 TZS = 1.60637 KHR

22:31 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.345651.34671.532920.79374518.946283.00380.92835
1 SGD0.74313511.000781.139170.5898614.079661.68310.689877
1 CAD0.7425560.9992211.138280.589414.068661.6350.689339
1 AUD0.652350.8778350.8785210.517812.359654.14750.605598

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Tanzanya şilininden Kamboçya rieline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KHR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → KHR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tanzanya şilini için en iyi döviz çiftleri

TZS → USD

TZS → SGD

TZS → CAD

TZS → AUD

TZS → GBP

TZS → ZAR

TZS → INR

TZS → EUR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Kamboçya Rieli
1 TZS1.60637 KHR
5 TZS8.03185 KHR
10 TZS16.06370 KHR
20 TZS32.12740 KHR
50 TZS80.31850 KHR
100 TZS160.63700 KHR
250 TZS401.59250 KHR
500 TZS803.18500 KHR
1000 TZS1606.37000 KHR
2000 TZS3212.74000 KHR
5000 TZS8031.85000 KHR
10000 TZS16063.70000 KHR
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Tanzanya Şilini
1 KHR0.62252 TZS
5 KHR3.11260 TZS
10 KHR6.22520 TZS
20 KHR12.45040 TZS
50 KHR31.12600 TZS
100 KHR62.25200 TZS
250 KHR155.63000 TZS
500 KHR311.26000 TZS
1000 KHR622.52000 TZS
2000 KHR1245.04000 TZS
5000 KHR3112.60000 TZS
10000 KHR6225.20000 TZS