bin Tanzanya şilininden Kamboçya rieline

Reel döviz kuru ile TZS → KHR çevirin

1.000 tzs
1.643,03 khr

1.00000 TZS = 1.64303 KHR

20:45 UTC'deki reel piyasa kuru
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TZS → KHR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 TZS → 0 KHR
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Tanzanya şilininden Kamboçya rieline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KHR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → KHR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Tanzanya şilini

TZS → USD

TZS → SGD

TZS → CAD

TZS → AUD

TZS → GBP

TZS → ZAR

TZS → INR

TZS → EUR

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Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Kamboçya Rieli
1 TZS1.64303 KHR
5 TZS8.21515 KHR
10 TZS16.43030 KHR
20 TZS32.86060 KHR
50 TZS82.15150 KHR
100 TZS164.30300 KHR
250 TZS410.75750 KHR
500 TZS821.51500 KHR
1000 TZS1643.03000 KHR
2000 TZS3286.06000 KHR
5000 TZS8215.15000 KHR
10000 TZS16430.30000 KHR
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Tanzanya Şilini
1 KHR0.60863 TZS
5 KHR3.04316 TZS
10 KHR6.08632 TZS
20 KHR12.17264 TZS
50 KHR30.43160 TZS
100 KHR60.86320 TZS
250 KHR152.15800 TZS
500 KHR304.31600 TZS
1000 KHR608.63200 TZS
2000 KHR1217.26400 TZS
5000 KHR3043.16000 TZS
10000 KHR6086.32000 TZS