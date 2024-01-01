شلن تنزاني إلى دولار ليبيري

تحويل TZS إلى LRD بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
72.01 lrd

tzs1.000 TZS = L$0.07201 LRD

Mid-market exchange rate at 22:01
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

TZS إلى LRD مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

LRD

أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.3031.3451.4710.75517.7383.9420.896
1 SGD0.76711.0321.1290.57913.60464.410.687
1 CAD0.7430.96911.0940.56113.18162.4030.666
1 AUD0.680.8860.91410.51312.04957.0470.609

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى دولار ليبيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LRD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى LRD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن التنزاني

TZS إلى USD

TZS إلى SGD

TZS إلى CAD

TZS إلى AUD

TZS إلى GBP

TZS إلى ZAR

TZS إلى INR

TZS إلى EUR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل الشلن التنزاني / دولار ليبري
1 TZS٠٫٠٧٢٠١ LRD
5 TZS٠٫٣٦٠٠٦ LRD
10 TZS٠٫٧٢٠١١ LRD
20 TZS١٫٤٤٠٢٣ LRD
50 TZS٣٫٦٠٠٥٧ LRD
100 TZS٧٫٢٠١١٤ LRD
250 TZS١٨٫٠٠٢٨٥ LRD
500 TZS٣٦٫٠٠٥٧٠ LRD
1000 TZS٧٢٫٠١١٤٠ LRD
2000 TZS١٤٤٫٠٢٢٨٠ LRD
5000 TZS٣٦٠٫٠٥٧٠٠ LRD
10000 TZS٧٢٠٫١١٤٠٠ LRD
معدلات التحويل دولار ليبري / الشلن التنزاني
1 LRD١٣٫٨٨٦٧٠ TZS
5 LRD٦٩٫٤٣٣٥٠ TZS
10 LRD١٣٨٫٨٦٧٠٠ TZS
20 LRD٢٧٧٫٧٣٤٠٠ TZS
50 LRD٦٩٤٫٣٣٥٠٠ TZS
100 LRD١٬٣٨٨٫٦٧٠٠٠ TZS
250 LRD٣٬٤٧١٫٦٧٥٠٠ TZS
500 LRD٦٬٩٤٣٫٣٥٠٠٠ TZS
1000 LRD١٣٬٨٨٦٫٧٠٠٠٠ TZS
2000 LRD٢٧٬٧٧٣٫٤٠٠٠٠ TZS
5000 LRD٦٩٬٤٣٣٫٥٠٠٠٠ TZS
10000 LRD١٣٨٬٨٦٧٫٠٠٠٠٠ TZS