شلن تنزاني إلى دينار تونسي

تحويل TZS إلى TND بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
1.122 tnd

tzs1.000 TZS = DT0.001122 TND

Mid-market exchange rate at 03:24
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TZS إلى TND مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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TND

أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.3031.3451.4710.75517.75583.9430.896
1 SGD0.76711.0321.1290.57913.62664.420.687
1 CAD0.7440.96911.0940.56113.20162.4130.666
1 AUD0.680.8860.91410.51312.06857.0560.609

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى دينار تونسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى TND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / Tunisian Dinar
1 TZS٠٫٠٠١١٢ TND
5 TZS٠٫٠٠٥٦١ TND
10 TZS٠٫٠١١٢٢ TND
20 TZS٠٫٠٢٢٤٣ TND
50 TZS٠٫٠٥٦٠٨ TND
100 TZS٠٫١١٢١٧ TND
250 TZS٠٫٢٨٠٤٢ TND
500 TZS٠٫٥٦٠٨٤ TND
1000 TZS١٫١٢١٦٨ TND
2000 TZS٢٫٢٤٣٣٦ TND
5000 TZS٥٫٦٠٨٤٠ TND
10000 TZS١١٫٢١٦٨٠ TND
معدلات التحويل Tunisian Dinar / الشلن التنزاني
1 TND٨٩١٫٥١٨٠٠ TZS
5 TND٤٬٤٥٧٫٥٩٠٠٠ TZS
10 TND٨٬٩١٥٫١٨٠٠٠ TZS
20 TND١٧٬٨٣٠٫٣٦٠٠٠ TZS
50 TND٤٤٬٥٧٥٫٩٠٠٠٠ TZS
100 TND٨٩٬١٥١٫٨٠٠٠٠ TZS
250 TND٢٢٢٬٨٧٩٫٥٠٠٠٠ TZS
500 TND٤٤٥٬٧٥٩٫٠٠٠٠٠ TZS
1000 TND٨٩١٬٥١٨٫٠٠٠٠٠ TZS
2000 TND١٬٧٨٣٬٠٣٦٫٠٠٠٠٠ TZS
5000 TND٤٬٤٥٧٬٥٩٠٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 TND٨٬٩١٥٬١٨٠٫٠٠٠٠٠ TZS