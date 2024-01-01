شلن تنزاني إلى جنيه مصري

تحويل TZS إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
17.97 egp

tzs1.000 TZS = E£0.01797 EGP

Mid-market exchange rate at 03:06
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TZS إلى EGP مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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EGP

أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.3031.3451.4710.75517.7383.9510.896
1 SGD0.76711.0321.1290.57913.60564.4220.687
1 CAD0.7440.96911.0940.56113.18362.420.666
1 AUD0.680.8860.91410.51312.05257.0660.609

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / جنيه مصري
1 TZS٠٫٠١٧٩٧ EGP
5 TZS٠٫٠٨٩٨٧ EGP
10 TZS٠٫١٧٩٧٥ EGP
20 TZS٠٫٣٥٩٤٩ EGP
50 TZS٠٫٨٩٨٧٣ EGP
100 TZS١٫٧٩٧٤٥ EGP
250 TZS٤٫٤٩٣٦٣ EGP
500 TZS٨٫٩٨٧٢٥ EGP
1000 TZS١٧٫٩٧٤٥٠ EGP
2000 TZS٣٥٫٩٤٩٠٠ EGP
5000 TZS٨٩٫٨٧٢٥٠ EGP
10000 TZS١٧٩٫٧٤٥٠٠ EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / الشلن التنزاني
1 EGP٥٥٫٦٣٤٤٠ TZS
5 EGP٢٧٨٫١٧٢٠٠ TZS
10 EGP٥٥٦٫٣٤٤٠٠ TZS
20 EGP١٬١١٢٫٦٨٨٠٠ TZS
50 EGP٢٬٧٨١٫٧٢٠٠٠ TZS
100 EGP٥٬٥٦٣٫٤٤٠٠٠ TZS
250 EGP١٣٬٩٠٨٫٦٠٠٠٠ TZS
500 EGP٢٧٬٨١٧٫٢٠٠٠٠ TZS
1000 EGP٥٥٬٦٣٤٫٤٠٠٠٠ TZS
2000 EGP١١١٬٢٦٨٫٨٠٠٠٠ TZS
5000 EGP٢٧٨٬١٧٢٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 EGP٥٥٦٬٣٤٤٫٠٠٠٠٠ TZS