شلن تنزاني إلى دولار جزر كايمان

تحويل TZS إلى KYD بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
0.30 kyd

tzs1.000 TZS = $0.0003026 KYD

Mid-market exchange rate at 02:59
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

TZS إلى KYD مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

KYD

أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.3031.3451.4710.75517.7383.9420.896
1 SGD0.76711.0321.1290.57913.60464.410.687
1 CAD0.7430.96911.0940.56113.18162.4030.666
1 AUD0.680.8860.91410.51312.04957.0470.609

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى دولار جزر كايمان

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KYD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى KYD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن التنزاني

TZS إلى USD

TZS إلى SGD

TZS إلى CAD

TZS إلى AUD

TZS إلى GBP

TZS إلى ZAR

TZS إلى INR

TZS إلى EUR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل الشلن التنزاني / دولار جزر كايمان
1 TZS٠٫٠٠٠٣٠ KYD
5 TZS٠٫٠٠١٥١ KYD
10 TZS٠٫٠٠٣٠٣ KYD
20 TZS٠٫٠٠٦٠٥ KYD
50 TZS٠٫٠١٥١٣ KYD
100 TZS٠٫٠٣٠٢٦ KYD
250 TZS٠٫٠٧٥٦٦ KYD
500 TZS٠٫١٥١٣٢ KYD
1000 TZS٠٫٣٠٢٦٤ KYD
2000 TZS٠٫٦٠٥٢٨ KYD
5000 TZS١٫٥١٣٢٠ KYD
10000 TZS٣٫٠٢٦٣٩ KYD
معدلات التحويل دولار جزر كايمان / الشلن التنزاني
1 KYD٣٬٣٠٤٫٢٧٠٠٠ TZS
5 KYD١٦٬٥٢١٫٣٥٠٠٠ TZS
10 KYD٣٣٬٠٤٢٫٧٠٠٠٠ TZS
20 KYD٦٦٬٠٨٥٫٤٠٠٠٠ TZS
50 KYD١٦٥٬٢١٣٫٥٠٠٠٠ TZS
100 KYD٣٣٠٬٤٢٧٫٠٠٠٠٠ TZS
250 KYD٨٢٦٬٠٦٧٫٥٠٠٠٠ TZS
500 KYD١٬٦٥٢٬١٣٥٫٠٠٠٠٠ TZS
1000 KYD٣٬٣٠٤٬٢٧٠٫٠٠٠٠٠ TZS
2000 KYD٦٬٦٠٨٬٥٤٠٫٠٠٠٠٠ TZS
5000 KYD١٦٬٥٢١٬٣٥٠٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 KYD٣٣٬٠٤٢٬٧٠٠٫٠٠٠٠٠ TZS