شلن تنزاني إلى سول بيروفي

تحويل TZS إلى PEN بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
1.38 pen

tzs1.000 TZS = S/.0.001381 PEN

Mid-market exchange rate at 03:18
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TZS إلى PEN مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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PEN

أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.3031.3451.4710.75517.75683.9420.896
1 SGD0.76711.0321.1290.57913.62664.4150.687
1 CAD0.7440.96911.0940.56113.20262.4130.666
1 AUD0.680.8860.91410.51312.0757.060.609

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى سول بيروفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PEN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى PEN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن التنزاني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / Peruvian Nuevo Sol
1 TZS٠٫٠٠١٣٨ PEN
5 TZS٠٫٠٠٦٩٠ PEN
10 TZS٠٫٠١٣٨١ PEN
20 TZS٠٫٠٢٧٦٢ PEN
50 TZS٠٫٠٦٩٠٤ PEN
100 TZS٠٫١٣٨٠٩ PEN
250 TZS٠٫٣٤٥٢١ PEN
500 TZS٠٫٦٩٠٤٣ PEN
1000 TZS١٫٣٨٠٨٥ PEN
2000 TZS٢٫٧٦١٧٠ PEN
5000 TZS٦٫٩٠٤٢٥ PEN
10000 TZS١٣٫٨٠٨٥٠ PEN
معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / الشلن التنزاني
1 PEN٧٢٤٫١٩٤٠٠ TZS
5 PEN٣٬٦٢٠٫٩٧٠٠٠ TZS
10 PEN٧٬٢٤١٫٩٤٠٠٠ TZS
20 PEN١٤٬٤٨٣٫٨٨٠٠٠ TZS
50 PEN٣٦٬٢٠٩٫٧٠٠٠٠ TZS
100 PEN٧٢٬٤١٩٫٤٠٠٠٠ TZS
250 PEN١٨١٬٠٤٨٫٥٠٠٠٠ TZS
500 PEN٣٦٢٬٠٩٧٫٠٠٠٠٠ TZS
1000 PEN٧٢٤٬١٩٤٫٠٠٠٠٠ TZS
2000 PEN١٬٤٤٨٬٣٨٨٫٠٠٠٠٠ TZS
5000 PEN٣٬٦٢٠٬٩٧٠٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 PEN٧٬٢٤١٬٩٤٠٫٠٠٠٠٠ TZS