Tanzanya şilininden Peru Nuevo solüne

Reel döviz kuru ile TZS → PEN çevirin

1.000 tzs
1,52 pen

1.00000 TZS = 0.00152 PEN

00:10 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.345851.346851.533150.79380818.946383.01110.92835
1 SGD0.74302511.000741.139170.58981914.077661.67930.689806
1 CAD0.7424730.99925811.138330.58938114.067161.63350.689294
1 AUD0.652250.8778310.87848310.51776112.357754.1440.605533

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Tanzanya şilininden Peru Nuevo solüne para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PEN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → PEN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tanzanya şilini için en iyi döviz çiftleri

TZS → USD

TZS → SGD

TZS → CAD

TZS → AUD

TZS → GBP

TZS → ZAR

TZS → INR

TZS → EUR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Peru Nuevo Solü
1 TZS0.00152 PEN
5 TZS0.00759 PEN
10 TZS0.01517 PEN
20 TZS0.03035 PEN
50 TZS0.07587 PEN
100 TZS0.15174 PEN
250 TZS0.37934 PEN
500 TZS0.75869 PEN
1000 TZS1.51737 PEN
2000 TZS3.03474 PEN
5000 TZS7.58685 PEN
10000 TZS15.17370 PEN
Çevrim kurları Peru Nuevo Solü / Tanzanya Şilini
1 PEN659.03500 TZS
5 PEN3295.17500 TZS
10 PEN6590.35000 TZS
20 PEN13180.70000 TZS
50 PEN32951.75000 TZS
100 PEN65903.50000 TZS
250 PEN164758.75000 TZS
500 PEN329517.50000 TZS
1000 PEN659035.00000 TZS
2000 PEN1318070.00000 TZS
5000 PEN3295175.00000 TZS
10000 PEN6590350.00000 TZS