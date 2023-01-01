5000 Tanzanya şilininden Peru Nuevo solüne

Reel döviz kuru ile TZS → PEN çevirin

5.000 tzs
7,55 pen

1.00000 TZS = 0.00151 PEN

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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TZS → PEN çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 TZS → 0 PEN
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Tanzanya şilininden Peru Nuevo solüne para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PEN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → PEN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Tanzanya şilini

TZS → USD

TZS → SGD

TZS → CAD

TZS → AUD

TZS → GBP

TZS → ZAR

TZS → INR

TZS → EUR

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plane
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Peru Nuevo Solü
1 TZS0.00151 PEN
5 TZS0.00755 PEN
10 TZS0.01509 PEN
20 TZS0.03018 PEN
50 TZS0.07546 PEN
100 TZS0.15092 PEN
250 TZS0.37729 PEN
500 TZS0.75459 PEN
1000 TZS1.50918 PEN
2000 TZS3.01836 PEN
5000 TZS7.54590 PEN
10000 TZS15.09180 PEN
Çevrim kurları Peru Nuevo Solü / Tanzanya Şilini
1 PEN662.61000 TZS
5 PEN3313.05000 TZS
10 PEN6626.10000 TZS
20 PEN13252.20000 TZS
50 PEN33130.50000 TZS
100 PEN66261.00000 TZS
250 PEN165652.50000 TZS
500 PEN331305.00000 TZS
1000 PEN662610.00000 TZS
2000 PEN1325220.00000 TZS
5000 PEN3313050.00000 TZS
10000 PEN6626100.00000 TZS