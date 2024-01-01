شلن تنزاني إلى شلن كيني

تحويل TZS إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
48 kes

tzs1.000 TZS = Ksh0.04753 KES

Mid-market exchange rate at 22:01
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TZS إلى KES مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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KES

أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.3031.3451.4710.75517.7383.9430.896
1 SGD0.76711.0321.1290.57913.60564.410.687
1 CAD0.7430.96911.0940.56113.18162.4040.666
1 AUD0.680.8860.91410.51312.0557.0520.609

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / شلن كيني
1 TZS٠٫٠٤٧٥٣ KES
5 TZS٠٫٢٣٧٦٥ KES
10 TZS٠٫٤٧٥٢٩ KES
20 TZS٠٫٩٥٠٥٨ KES
50 TZS٢٫٣٧٦٤٦ KES
100 TZS٤٫٧٥٢٩١ KES
250 TZS١١٫٨٨٢٢٨ KES
500 TZS٢٣٫٧٦٤٥٥ KES
1000 TZS٤٧٫٥٢٩١٠ KES
2000 TZS٩٥٫٠٥٨٢٠ KES
5000 TZS٢٣٧٫٦٤٥٥٠ KES
10000 TZS٤٧٥٫٢٩١٠٠ KES
معدلات التحويل شلن كيني / الشلن التنزاني
1 KES٢١٫٠٣٩٨٠ TZS
5 KES١٠٥٫١٩٩٠٠ TZS
10 KES٢١٠٫٣٩٨٠٠ TZS
20 KES٤٢٠٫٧٩٦٠٠ TZS
50 KES١٬٠٥١٫٩٩٠٠٠ TZS
100 KES٢٬١٠٣٫٩٨٠٠٠ TZS
250 KES٥٬٢٥٩٫٩٥٠٠٠ TZS
500 KES١٠٬٥١٩٫٩٠٠٠٠ TZS
1000 KES٢١٬٠٣٩٫٨٠٠٠٠ TZS
2000 KES٤٢٬٠٧٩٫٦٠٠٠٠ TZS
5000 KES١٠٥٬١٩٩٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 KES٢١٠٬٣٩٨٫٠٠٠٠٠ TZS