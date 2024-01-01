20 شلن تنزاني إلى شلن كيني

تحويل TZS إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

20 tzs
1 kes

1.000 TZS = 0.05428 KES

Mid-market exchange rate at 22:31
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أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD1١٫٣٣٢١٫٣٤٩١٫٥١٣٠٫٧٨٢١٨٫٦٧٤٨٢٫٨٣٢٠٫٩١٥
1 SGD٠٫٧٥١1١٫٠١٣١٫١٣٦٠٫٥٨٧١٤٫٠١٨٦٢٫١٧٩٠٫٦٨٧
1 CAD٠٫٧٤١٠٫٩٨٧1١٫١٢٢٠٫٥٧٩١٣٫٨٤٢٦١٫٤٠٫٦٧٨
1 AUD٠٫٦٦١٠٫٨٨٠٫٨٩٢1٠٫٥١٦١٢٫٣٤١٥٤٫٧٤٠٫٦٠٥

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / شلن كيني
1 TZS٠٫٠٥٤٢٨ KES
5 TZS٠٫٢٧١٣٨ KES
10 TZS٠٫٥٤٢٧٦ KES
20 TZS١٫٠٨٥٥٣ KES
50 TZS٢٫٧١٣٨٣ KES
100 TZS٥٫٤٢٧٦٥ KES
250 TZS١٣٫٥٦٩١٣ KES
500 TZS٢٧٫١٣٨٢٥ KES
1000 TZS٥٤٫٢٧٦٥٠ KES
2000 TZS١٠٨٫٥٥٣٠٠ KES
5000 TZS٢٧١٫٣٨٢٥٠ KES
10000 TZS٥٤٢٫٧٦٥٠٠ KES
معدلات التحويل شلن كيني / الشلن التنزاني
1 KES١٨٫٤٢٤٢٠ TZS
5 KES٩٢٫١٢١٠٠ TZS
10 KES١٨٤٫٢٤٢٠٠ TZS
20 KES٣٦٨٫٤٨٤٠٠ TZS
50 KES٩٢١٫٢١٠٠٠ TZS
100 KES١٬٨٤٢٫٤٢٠٠٠ TZS
250 KES٤٬٦٠٦٫٠٥٠٠٠ TZS
500 KES٩٬٢١٢٫١٠٠٠٠ TZS
1000 KES١٨٬٤٢٤٫٢٠٠٠٠ TZS
2000 KES٣٦٬٨٤٨٫٤٠٠٠٠ TZS
5000 KES٩٢٬١٢١٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 KES١٨٤٬٢٤٢٫٠٠٠٠٠ TZS