ألف شلن كيني إلى شلن تنزاني

تحويل KES إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kes
١٦٬٦٧٨٫٩٠ tzs

1.00000 KES = 16.67890 TZS

متوسط سعر صرف السوق عند 04:04
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KES إلى TZS مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KES → 0 TZS
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDSGDNGNCADEURGBPAUDINR
1USD11.37325764.5751.371850.945550.8232491.5846683.142
1SGD0.72821556.7630.9989810.688540.5994891.1539560.544
1NGN0.001307920.001796110.001794260.001236680.001076740.00207260.108743
1CAD0.7289431.00102557.33110.6892420.6001011.1551360.6058

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

KES إلى USD

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KES إلى NGN

KES إلى CAD

KES إلى EUR

KES إلى GBP

KES إلى AUD

KES إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل شلن كيني / الشلن التنزاني
1 KES16.67890 TZS
5 KES83.39450 TZS
10 KES166.78900 TZS
20 KES333.57800 TZS
50 KES833.94500 TZS
100 KES1667.89000 TZS
250 KES4169.72500 TZS
500 KES8339.45000 TZS
1000 KES16678.90000 TZS
2000 KES33357.80000 TZS
5000 KES83394.50000 TZS
10000 KES166789.00000 TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / شلن كيني
1 TZS0.05996 KES
5 TZS0.29978 KES
10 TZS0.59956 KES
20 TZS1.19912 KES
50 TZS2.99780 KES
100 TZS5.99560 KES
250 TZS14.98900 KES
500 TZS29.97800 KES
1000 TZS59.95600 KES
2000 TZS119.91200 KES
5000 TZS299.78000 KES
10000 TZS599.56000 KES