شلن تنزاني إلى فورنت مجري

تحويل TZS إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
130 huf

tzs1.000 TZS = Ft0.1299 HUF

Mid-market exchange rate at 03:10
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TZS إلى HUF مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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HUF

أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.3031.3451.4710.75517.72983.9440.896
1 SGD0.76711.0321.1290.57913.60464.4120.687
1 CAD0.7440.96911.0940.56113.18262.4140.666
1 AUD0.680.8860.91410.51312.05257.0610.609

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / Hungarian Forint
1 TZS٠٫١٢٩٩٢ HUF
5 TZS٠٫٦٤٩٦١ HUF
10 TZS١٫٢٩٩٢١ HUF
20 TZS٢٫٥٩٨٤٢ HUF
50 TZS٦٫٤٩٦٠٥ HUF
100 TZS١٢٫٩٩٢١٠ HUF
250 TZS٣٢٫٤٨٠٢٥ HUF
500 TZS٦٤٫٩٦٠٥٠ HUF
1000 TZS١٢٩٫٩٢١٠٠ HUF
2000 TZS٢٥٩٫٨٤٢٠٠ HUF
5000 TZS٦٤٩٫٦٠٥٠٠ HUF
10000 TZS١٬٢٩٩٫٢١٠٠٠ HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / الشلن التنزاني
2000 HUF١٥٬٣٩٤٫٠٢٠٠٠ TZS
5000 HUF٣٨٬٤٨٥٫٠٥٠٠٠ TZS
10000 HUF٧٦٬٩٧٠٫١٠٠٠٠ TZS
15000 HUF١١٥٬٤٥٥٫١٥٠٠٠ TZS
20000 HUF١٥٣٬٩٤٠٫٢٠٠٠٠ TZS
30000 HUF٢٣٠٬٩١٠٫٣٠٠٠٠ TZS
40000 HUF٣٠٧٬٨٨٠٫٤٠٠٠٠ TZS
50000 HUF٣٨٤٬٨٥٠٫٥٠٠٠٠ TZS
60000 HUF٤٦١٬٨٢٠٫٦٠٠٠٠ TZS
100000 HUF٧٦٩٬٧٠١٫٠٠٠٠٠ TZS
150000 HUF١٬١٥٤٬٥٥١٫٥٠٠٠٠ TZS
200000 HUF١٬٥٣٩٬٤٠٢٫٠٠٠٠٠ TZS