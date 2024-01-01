شلن تنزاني إلى كرونة آيسلندية

تحويل TZS إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
50.54 isk

tzs1.000 TZS = kr0.05054 ISK

Mid-market exchange rate at 03:11
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TZS إلى ISK مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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ISK

أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.3031.3451.4710.75517.7383.9440.896
1 SGD0.76711.0321.1290.57913.60464.4120.687
1 CAD0.7440.96911.0940.56113.18262.4140.666
1 AUD0.680.8860.91410.51312.05257.0610.609

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / Icelandic Króna
1 TZS٠٫٠٥٠٥٤ ISK
5 TZS٠٫٢٥٢٦٩ ISK
10 TZS٠٫٥٠٥٣٧ ISK
20 TZS١٫٠١٠٧٤ ISK
50 TZS٢٫٥٢٦٨٥ ISK
100 TZS٥٫٠٥٣٧٠ ISK
250 TZS١٢٫٦٣٤٢٥ ISK
500 TZS٢٥٫٢٦٨٥٠ ISK
1000 TZS٥٠٫٥٣٧٠٠ ISK
2000 TZS١٠١٫٠٧٤٠٠ ISK
5000 TZS٢٥٢٫٦٨٥٠٠ ISK
10000 TZS٥٠٥٫٣٧٠٠٠ ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / الشلن التنزاني
1 ISK١٩٫٧٨٧٥٠ TZS
5 ISK٩٨٫٩٣٧٥٠ TZS
10 ISK١٩٧٫٨٧٥٠٠ TZS
20 ISK٣٩٥٫٧٥٠٠٠ TZS
50 ISK٩٨٩٫٣٧٥٠٠ TZS
100 ISK١٬٩٧٨٫٧٥٠٠٠ TZS
250 ISK٤٬٩٤٦٫٨٧٥٠٠ TZS
500 ISK٩٬٨٩٣٫٧٥٠٠٠ TZS
1000 ISK١٩٬٧٨٧٫٥٠٠٠٠ TZS
2000 ISK٣٩٬٥٧٥٫٠٠٠٠٠ TZS
5000 ISK٩٨٬٩٣٧٫٥٠٠٠٠ TZS
10000 ISK١٩٧٬٨٧٥٫٠٠٠٠٠ TZS