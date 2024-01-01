شلن تنزاني إلى ليو روماني

تحويل TZS إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
1.65 ron

tzs1.000 TZS = L0.001645 RON

Mid-market exchange rate at 03:20
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TZS إلى RON مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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RON

أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.3031.3451.4710.75517.75783.9410.896
1 SGD0.76711.0321.1290.57913.62564.4090.687
1 CAD0.7430.96911.0940.56113.20262.4070.666
1 AUD0.680.8860.91410.51312.06857.0510.609

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / Romanian Leu
1 TZS٠٫٠٠١٦٥ RON
5 TZS٠٫٠٠٨٢٣ RON
10 TZS٠٫٠١٦٤٥ RON
20 TZS٠٫٠٣٢٩١ RON
50 TZS٠٫٠٨٢٢٧ RON
100 TZS٠٫١٦٤٥٤ RON
250 TZS٠٫٤١١٣٥ RON
500 TZS٠٫٨٢٢٦٩ RON
1000 TZS١٫٦٤٥٣٨ RON
2000 TZS٣٫٢٩٠٧٦ RON
5000 TZS٨٫٢٢٦٩٠ RON
10000 TZS١٦٫٤٥٣٨٠ RON
معدلات التحويل Romanian Leu / الشلن التنزاني
1 RON٦٠٧٫٧٦٢٠٠ TZS
5 RON٣٬٠٣٨٫٨١٠٠٠ TZS
10 RON٦٬٠٧٧٫٦٢٠٠٠ TZS
20 RON١٢٬١٥٥٫٢٤٠٠٠ TZS
50 RON٣٠٬٣٨٨٫١٠٠٠٠ TZS
100 RON٦٠٬٧٧٦٫٢٠٠٠٠ TZS
250 RON١٥١٬٩٤٠٫٥٠٠٠٠ TZS
500 RON٣٠٣٬٨٨١٫٠٠٠٠٠ TZS
1000 RON٦٠٧٬٧٦٢٫٠٠٠٠٠ TZS
2000 RON١٬٢١٥٬٥٢٤٫٠٠٠٠٠ TZS
5000 RON٣٬٠٣٨٬٨١٠٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 RON٦٬٠٧٧٬٦٢٠٫٠٠٠٠٠ TZS