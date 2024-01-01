شلن تنزاني إلى ليو مولدوفي

تحويل TZS إلى MDL بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
6.43 mdl

tzs1.000 TZS = L0.006425 MDL

Mid-market exchange rate at 22:01
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TZS إلى MDL مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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MDL

أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.3031.3451.4720.75517.75783.9460.896
1 SGD0.76711.0321.1290.57913.62464.4080.687
1 CAD0.7430.96911.0940.56113.262.4040.666
1 AUD0.680.8860.91410.51312.06757.0450.609

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى ليو مولدوفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MDL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى MDL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / مولدوفى Leu
1 TZS٠٫٠٠٦٤٣ MDL
5 TZS٠٫٠٣٢١٣ MDL
10 TZS٠٫٠٦٤٢٥ MDL
20 TZS٠٫١٢٨٥٠ MDL
50 TZS٠٫٣٢١٢٦ MDL
100 TZS٠٫٦٤٢٥١ MDL
250 TZS١٫٦٠٦٢٨ MDL
500 TZS٣٫٢١٢٥٥ MDL
1000 TZS٦٫٤٢٥١٠ MDL
2000 TZS١٢٫٨٥٠٢٠ MDL
5000 TZS٣٢٫١٢٥٥٠ MDL
10000 TZS٦٤٫٢٥١٠٠ MDL
معدلات التحويل مولدوفى Leu / الشلن التنزاني
1 MDL١٥٥٫٦٤٠٠٠ TZS
5 MDL٧٧٨٫٢٠٠٠٠ TZS
10 MDL١٬٥٥٦٫٤٠٠٠٠ TZS
20 MDL٣٬١١٢٫٨٠٠٠٠ TZS
50 MDL٧٬٧٨٢٫٠٠٠٠٠ TZS
100 MDL١٥٬٥٦٤٫٠٠٠٠٠ TZS
250 MDL٣٨٬٩١٠٫٠٠٠٠٠ TZS
500 MDL٧٧٬٨٢٠٫٠٠٠٠٠ TZS
1000 MDL١٥٥٬٦٤٠٫٠٠٠٠٠ TZS
2000 MDL٣١١٬٢٨٠٫٠٠٠٠٠ TZS
5000 MDL٧٧٨٬٢٠٠٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 MDL١٬٥٥٦٬٤٠٠٫٠٠٠٠٠ TZS