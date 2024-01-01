2,000 شلن تنزاني إلى ليو مولدوفي

تحويل TZS إلى MDL بسعر الصرف الحقيقي

2,000 tzs
13.81 mdl

1.000 TZS = 0.006906 MDL

Mid-market exchange rate at 22:31
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٣٩٠٫٥١٣١٫٤٧٤١٫٦٥٤٠٫٩٥٩١٨٫٣٥٨
1 GBP١٫١٧١1١٫٢٧٩١٠٥٫٩٧٧١٫٧٢٦١٫٩٣٧١٫١٢٣٢١٫٤٩٤
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٨٣١٫٣٤٩١٫٥١٤٠٫٨٧٧١٦٫٨
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى ليو مولدوفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MDL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى MDL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / مولدوفى Leu
1 TZS٠٫٠٠٦٩١ MDL
5 TZS٠٫٠٣٤٥٣ MDL
10 TZS٠٫٠٦٩٠٦ MDL
20 TZS٠٫١٣٨١٢ MDL
50 TZS٠٫٣٤٥٣٠ MDL
100 TZS٠٫٦٩٠٥٩ MDL
250 TZS١٫٧٢٦٤٨ MDL
500 TZS٣٫٤٥٢٩٦ MDL
1000 TZS٦٫٩٠٥٩٢ MDL
2000 TZS١٣٫٨١١٨٤ MDL
5000 TZS٣٤٫٥٢٩٦٠ MDL
10000 TZS٦٩٫٠٥٩٢٠ MDL
معدلات التحويل مولدوفى Leu / الشلن التنزاني
1 MDL١٤٤٫٨٠٣٠٠ TZS
5 MDL٧٢٤٫٠١٥٠٠ TZS
10 MDL١٬٤٤٨٫٠٣٠٠٠ TZS
20 MDL٢٬٨٩٦٫٠٦٠٠٠ TZS
50 MDL٧٬٢٤٠٫١٥٠٠٠ TZS
100 MDL١٤٬٤٨٠٫٣٠٠٠٠ TZS
250 MDL٣٦٬٢٠٠٫٧٥٠٠٠ TZS
500 MDL٧٢٬٤٠١٫٥٠٠٠٠ TZS
1000 MDL١٤٤٬٨٠٣٫٠٠٠٠٠ TZS
2000 MDL٢٨٩٬٦٠٦٫٠٠٠٠٠ TZS
5000 MDL٧٢٤٬٠١٥٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 MDL١٬٤٤٨٬٠٣٠٫٠٠٠٠٠ TZS