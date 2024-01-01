شلن تنزاني إلى أوقية موريتانية

تحويل TZS إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
14.65 mru

tzs1.000 TZS = UM0.01465 MRU

Mid-market exchange rate at 01:00
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TZS إلى MRU مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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MRU

أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.3031.3451.4720.75517.75783.9460.896
1 SGD0.76711.0321.1290.57913.62464.4080.687
1 CAD0.7430.96911.0940.56113.262.4040.666
1 AUD0.680.8860.91410.51312.06757.0450.609

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى أوقية موريتانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / Mauritanian Ouguiya
1 TZS٠٫٠١٤٦٥ MRU
5 TZS٠٫٠٧٣٢٦ MRU
10 TZS٠٫١٤٦٥٢ MRU
20 TZS٠٫٢٩٣٠٣ MRU
50 TZS٠٫٧٣٢٥٨ MRU
100 TZS١٫٤٦٥١٦ MRU
250 TZS٣٫٦٦٢٩٠ MRU
500 TZS٧٫٣٢٥٨٠ MRU
1000 TZS١٤٫٦٥١٦٠ MRU
2000 TZS٢٩٫٣٠٣٢٠ MRU
5000 TZS٧٣٫٢٥٨٠٠ MRU
10000 TZS١٤٦٫٥١٦٠٠ MRU
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / الشلن التنزاني
1 MRU٦٨٫٢٥٢١٠ TZS
5 MRU٣٤١٫٢٦٠٥٠ TZS
10 MRU٦٨٢٫٥٢١٠٠ TZS
20 MRU١٬٣٦٥٫٠٤٢٠٠ TZS
50 MRU٣٬٤١٢٫٦٠٥٠٠ TZS
100 MRU٦٬٨٢٥٫٢١٠٠٠ TZS
250 MRU١٧٬٠٦٣٫٠٢٥٠٠ TZS
500 MRU٣٤٬١٢٦٫٠٥٠٠٠ TZS
1000 MRU٦٨٬٢٥٢٫١٠٠٠٠ TZS
2000 MRU١٣٦٬٥٠٤٫٢٠٠٠٠ TZS
5000 MRU٣٤١٬٢٦٠٫٥٠٠٠٠ TZS
10000 MRU٦٨٢٬٥٢١٫٠٠٠٠٠ TZS