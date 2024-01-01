5000 أوقية موريتانية إلى شلن تنزاني

تحويل MRU إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

5,000 mru
319,074 tzs

1.00000 MRU = 63.81480 TZS

Mid-market exchange rate at 16:50
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Ouguiyas الموريتانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / الشلن التنزاني
1 MRU63.81480 TZS
5 MRU319.07400 TZS
10 MRU638.14800 TZS
20 MRU1276.29600 TZS
50 MRU3190.74000 TZS
100 MRU6381.48000 TZS
250 MRU15953.70000 TZS
500 MRU31907.40000 TZS
1000 MRU63814.80000 TZS
2000 MRU127629.60000 TZS
5000 MRU319074.00000 TZS
10000 MRU638148.00000 TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / Mauritanian Ouguiya
1 TZS0.01567 MRU
5 TZS0.07835 MRU
10 TZS0.15670 MRU
20 TZS0.31341 MRU
50 TZS0.78352 MRU
100 TZS1.56703 MRU
250 TZS3.91758 MRU
500 TZS7.83515 MRU
1000 TZS15.67030 MRU
2000 TZS31.34060 MRU
5000 TZS78.35150 MRU
10000 TZS156.70300 MRU